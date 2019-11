Iron Man/ Video, su Italia 1 il film con Robert Downey Jr (oggi, 20 novembre)

Iron Man va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 20 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana che è stata realizzata nell’anno 2008 dalla casa cinematografica della Marvel Studios in collaborazione con la Paramount Pictures. La regia di questo film è stata affidata a Jon Favreu, il soggetto è naturalmente stato tratto dall’omonimo fumetto della Marvel Comics mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata alla versione cinematografica da Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum e Matt Holloway. Il montaggio è stato eseguito da Dan Lebental, le musiche sono state scritte e composte da Ramin Djawadi mentre i costumi indossati sulle scene sono frutto del lavoro di Rebecca Bentjen e Laura Jean Shannon. Nel cast sono presenti numerosi attori piuttosto famosi come Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Leslie Bibb e Shaun Toub.

Iron Man, la trama del film

Ecco la trama di Iron Man. Tony Stark è un potente uomo d’affari americano che si trova capo della Stark Industries ossia un’azienda leader nel settore della produzione e vendita di armi militari che sono soprattutto indirizzate all’esercito degli Stati Uniti d’America. Il giovane imprenditore un giorno deve recarsi in Afghanistan in una base militare americana per mostrare le enormi potenzialità di un nuovo missile intelligente capace di colpire i propri nemici in maniera mirata ed estremamente precisa. Dopo aver mostrato le enormi potenzialità di questo missile Tony Stark sale sull’auto che dovrebbe condurlo presso la più vicina base aerea americana per salire a bordo del suo jet privato e quindi far ritorno negli Stati Uniti d’America. Tuttavia durante il tragitto deve fare i conti con una imboscata da parte di alcuni terroristi che praticamente uccidono tutti i componenti della sua stretta e rapiscono il famoso imprenditore portandolo in una grotta segreta dove viene detenuto al fianco di un famoso fisico. Durante la sparatoria è esplosa una bomba che ha fatto conficcare nel petto di Tony Stark una serie di frammenti di metallo che potrebbero ucciderlo qualsiasi momento in quanto si avvicinano pericolosamente al cuore. La vita gli viene salvata dal fisico ossia dal suo compagno di cella che costruisce per lui un magnete alimentato da una batteria di automobile che mantiene distanti dal cuore i vari frammenti. Il motivo per il quale è stato rapito è quello di dover costruire per i terroristi lo stesso missile che aveva mostrato all’esercito americano. L’imprenditore dovrà realizzarlo con alcuni materiali che incredibilmente portano il marchio della sua azienda. Non avendo altra chance si mette immediatamente al lavoro tuttavia costruendo una sorta di armatura che verrà alimentata da una sorgente di energia che riprende un progetto di suo padre permettendovi così di diventare lui stesso una potentissima arma capace anche di far esplodere missili e quant’altro. Grazie a questa sua invenzione riuscirà a scappare dalla caverna ma tuttavia il suo amico fisico verrà ucciso. A salvarlo in maniera definitiva sarà il suo amico ossia il tenente colonnello degli Stati Uniti il quale lo riporterà in patria dove avrà modo di costruire un nuovo prototipo di quella sua armatura dando così vita a Iron Man grazie al quale dovrà però combattere una vera e propria congiura interna alla sua stessa azienda.

Il trailer di Iron Man





© RIPRODUZIONE RISERVATA