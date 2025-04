Aumentano le entrate fiscali da ritenute Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, grazie ai maggiori redditi dichiarati, per la maggior parte da lavoratori dipendenti e pensionati, che costituiscono l’84% di tutti i contribuenti. Un record che, come ha sottolineato il Sole 24 Ore, rappresenta un segnale importante per l’uscita della crisi post Covid, e una ripresa confermata anche dai dati. In base all’ultima statistica del dipartimento delle finanze in merito alle dichiarazioni 2024 infatti, sono stati oltre 1000 i miliardi sui quali gli italiani hanno pagato l’imposta.

Imposta di successione: autoliquidazione per quelle aperte dal 2025/ Come funziona, novità e scadenze

Il numero non è completo perchè all’appello mancherebbe tutto il settore cosiddetto sommerso, che prevalentemente, per l’88% è derivato dai lavoratori autonomi e da redditi di impresa non dichiarati, un gap che vale più di 33 miliardi. Un altro gap però si verifica anche all’interno del campione dei paganti, visto che due terzi del gettito irpef sono pagati da coloro che si attestano nella fascia di ceto medio, che va dai 35 ai 70mila euro l’anno.

Pasquetta e busta paga, la sorpresa: soldi in arrivo per il 21 aprile 2025

Irpef, redditi da record: aumentano le entrate, ma a pagare due terzi dell’imposta è la fascia di ceto medio

Irpef da record nel 2024 per aumento dei redditi medi dichiarati, ma la maggior parte dell’imposta viene pagata dai contribuenti di ceto medio. Una fotografia che conferma la situazione, non solo per chi ha entrate che vanno da 35 a 70mila euro che solitamente versa due terzi del gettito, ma anche per le fasce più alte e più basse, che contribuiscono in maniera marginale alle entrate fiscali. Lo scaglione da 7500 a 15000 infatti, costituisce solo il 2,5% del totale, mentre quelli superiori a 70mila sono il 10% del totale.

TARI Milano 2025/ Sconti per imprese, famiglie e giovani: quanto si paga? (17 aprile)

C’è poi da considerare anche l’ampia fascia di chi è esente perchè rientra nell’area no tax e di coloro che invece dichiarano zero. La disparità poi è anche a livello territoriale, visto che tra le regioni, specialmente del Nord e del Sud, ci sono profonde differenze. Ad avere entrate più elevate è la Lombardia, con una media di 29mila euro annui, mentre la Calabria è quella che mostra i redditi minori con 18230 euro. All’interno delle categorie, chi guadagna di più è nel settore della libera professione con un aumento rispetto al 2022 da 64mila a 70.360, segue poi l’imprenditoria con una media di 29.250, i dipendenti che dichiarano circa 23.290 euro e i pensionati a 21.260.