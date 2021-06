Is Morus Relais, location Temptation Island 2021/ Un paradiso terrestre in Sardegna

Is Morus Relais oramai sede ufficiale di Temptation Island

Is Morus Relais è la location di Temptation Island, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Un location da sogno ubicata a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, Sardegna. Questo “paradiso terrestre” fa da cornice al viaggio nei sentimenti delle nuove coppie di Temptation Island 2021 pronte a mettersi alle prova e a mettere alla prova il loro amore a contatto con tentatori e tentatrici. Anche l’edizione 2021 è ambientata a Is Morus, un resort situato nel sud della Sardegna, per la precisione a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari.

Si tratta di un villaggio completamente immerso nella natura e provvisto di tutti i comfort: piscina, campi da tennis, spiaggia privata e tanto altro. Un vero e proprio paradiso terrestre intimo e al riparo da occhi indiscreti, dove le sei coppie potranno vivere questa esperienza che sicuramente cambierà le loro viste. La location di Temptation non cambia neppure quest’anno; oramai è dal 2015 che l’Is Morus è scelto come cornice per il reality show dei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Is Morus Relais, il resort più “famoso” della Sardegna

In questo villaggio dell’Is Morus Relais si trovano poi due luoghi cult di Temptation Island: il pinnetu dove i fidanzati e fidanzate sono chiamati e vedere i video dei rispettivi partner alle prese con tentatori e tentatrici e il mitico falò dove le coppie si confrontano decidendo se uscire o meno insieme dal programma. Per chi non lo sapesse all’interno del resort c’è anche un enorme spazio dedicato agli amanti del golf. Si tratta dell’Is Molas Golf provvisore di 27 buche. Non solo, sempre all’interno del resort sono disponibili ampie zone dove è possibile rilassarsi ed oziarsi presso il Centro Relax, dotato di sauna, vasca idromassaggio e la possibilità di prenotare massaggi e trattamenti corpo e viso. Infine per chi volesse organizzare una vacanza presso l’Is Morus Relais ricordiamo che sono disponibili anche delle escursioni organizzate per scoprire meraviglie della nostra terra come la spiaggia di Tuerredda, le città di Cagliari e Nora oppure il parco naturale Is Cannoneris.

