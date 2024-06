Is Morus Relais, qual è il villaggio di Temptation Island 2024 e dove si trova/ Sardegna protagonista

Si riaccendono i riflettori sull’Is Morus Relais, il villaggio scelto anche quest’anno per fare da cornice alla dodicesima edizione di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5. 7 coppie sono pronte a mettere alla prova i rispettivi sentimenti trascorrendo diverse settimane all’interno del paradisiaco villaggio situato nella costa sud – occidentale della Sardegna a circa 40km da Cagliari e costruito negli anni ’70. Is Morus Relais si trova in un contesto davvero meraviglioso: tra spiagge bianche, calette dal mare cristallino e la verde pineta di Santa Margherita di Pula. Un luogo davvero magico che anche quest’anno si prepara ad accogliere le coppie di concorrenti Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia, Lino e Alessia pronte a confrontarsi con tentatori e tentatrici per capire quanto il loro amore può superare ogni sfida!

Le sette coppie di fidanzati, infatti, soggiorneranno all’interno del villaggio di Temptation Island 2024, Is Morus Relais, dove sono presenti delle ville affacciate sul mare cristallino della Sardegna, ma naturalmente saranno divisi in due villaggio: da un lato quelle delle fidanzate che conviveranno con i tentatori single e dall’altro lato quello dei fidanzati che dovranno coabitare con bellissime tentatrici.

Is Morus Relais, tutto quello che sappiamo sulla location di Temptation Island 2024

Il parco Is Morus Relais villaggio di Temptation Island 2024 si trova in Sardegna ed è un luogo spettacolare che solitamente viene scelto per festeggiare matrimoni ed anniversari di nozze, ma ogni estate fa da scenario al seguitissimo viaggio nei sentimenti di Canale 5. Nelle vicinanze è possibile godere di spiagge meravigliose con sabbia finissima e acque trasparenti come quelle di Pineta, la Perla Marina, Riva dei Pini, Stella Marina e Cistos. Non solo, per gli amanti dello birdwatching e snorkeling a pochissimi chilometri è possibile visitare la zona archeologica di Nora vicina alla laguna di Nora al cui interno è possibile anche nuotare ed ammirare la fauna marina in compagnia di un biologo marino.

Ma non finisce qui per gli amanti della buona cucina è presente il ristorante Fradis Minoris premiato con 1 stella Michelin e anche la stella verde per la cucina sostenibile, visto che lo chef prepara solo pesce locale in uno scenario incredibile. Da non perdere poi nelle vicinanze anche le bianche spiagge di Su Giudeu, Cala Cipolla, Sa Colonia, Monte Cogoni e Acqua Dulci!











