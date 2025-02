Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare l’iter per valutare e calcolare l’ISA del 2025. Grazie a questo parametro l’Agenzia del Governo è in grado di poter attribuire un’affidabilità variabile in base al punteggio ottenuto dal lavoratore (ricordiamo autonomo).

L’Ade a sua volta ha inserito nelle istruzioni operative i dati indispensabili che il lavoratore deve considerare per applicare l’ISA. Nello specifico si fa riferimento ad informazioni strutturali, economici e contabili da inserire all’interno della propria attività economica (non sottovalutando quanto previsto dal nuovo adempimento sui codici ATECO).

ISA 2025: quali sono i dati che contano?

I dati considerabili “validi” ai fini di ottenere un punteggio ISA 2025 adeguato alla propria attività economica, rimangono uguali a quelli previsti l’anno scorso (nel 2024). Tuttavia, l’Allegato numero 1 in riferimento provvedimento rilasciato oggi venerdì 31 gennaio 2025, inserisce altri elementi a cui prestare attenzione:

Soddisfare i requisiti per la futura pensione; Evidenziare a quale forma societaria cooperativa si è aderiti; Indicare il valore dei consumi di energia; L’età anagrafica.

I nuovi valori sopra indicati all’interno del documento del decreto ministeriale dell’Economia, saranno applicati all’ISA del periodo d’imposta “nuovo”, ovvero di questo anno appena entrato da un mese.

Le attività coinvolge negli ISA 2025

Le attività con ISA per il 2025 devono accertarsi di rientrare tra quelle categorie per i quali è previsto adempimento fiscale. Ecco l’elenco delle categorie economiche che devono prendere atto di questi cambiamenti normativi: La produzione tessile, quella alimentare, le gioiellerie, le imbarcazioni, la realizzazione di metalli, professionisti di varia natura, attività turistiche e di trasporto e la commercializzazione di prodotto sia al dettaglio che all’ingrosso.

Infine come da comma 2-bis dell’articolo di Legge 9 bis del decreto con protocollo 50 dell’anno 2017, gli interessati al punteggio ISA devono considerare la lista della nuova classificazione ATECO inserita nell’allego 2 dell’Ade.

Ricordiamo che la nuova revisione è stata prevista soltanto per il nuovo anno 2025, e dunque attiva dal primo di gennaio.