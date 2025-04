I contribuenti che sono soggetti al punteggio ISA in questo 2025, hanno l’opportunità di poter beneficiare di importanti incentivi e in riferimento all’anno scorso, 2024. A comunicarlo è il provvedimento di Legge risalente all’11 aprile di qualche giorno fa.

I riferimenti più specifici si possono appurare all’interno dell’articolo 9 Bis, del comma 11, e del Decreto legislativo numero 50 di 8 anni fa, risalente al 2017. Il documento include i benefit a patto che il voto sull’affidabilità fiscale sia molto alto.

Voti ISA elevati nel 2025 con maggiori “premi”

I contribuenti che raggiungono un voto ISA molto alto nel 2025, possono ricevere più benefici di natura fiscale. Ne è un esempio l’esenzione dal redditometro, purché il reddito verificabile non sia più di 2/3 rispetto a quello dichiarato, oppure l’esclusione dagli accertamenti sui versamenti IVA su soglie inferiori a 70.000€ annui.

Il beneficio più importante è l’esenzione sugli accertamenti fiscali e rapportati alla dichiarazione dei redditi. Per esserne esenti occorre aver conseguito nel 2024 un voto ISA corrispondente a 9, in caso contrario (purché il punteggio sia superiore a 8), il beneficio si applicherà su un tetto massimo di 50.000€.

In ambo i casi è possibile esonerare il credito ricavato dall’IVA infrannuale (facendo riferimento alla maturazione della somma nei primi trimestri prossimi, per l’anno 2026).

Società non operative

I contribuenti che hanno ottenuto come voto ISA almeno 9, possono richiedere l’esonero di quanto verrebbe applicato alle società non operative. Il conteggio deriva come sempre dai due anni precedenti al presente (2023 e 2024).

Presunzioni semplificate

Per evitare eventuali accertamenti fiscali basati sulle mere “presunzioni semplificate”, il contribuente deve aver conseguito un voto ISA pari a 9 (se il conteggio fa riferimento ai due anni), oppure almeno 8,5 per un solo anno.

Benefit a premio

Un contribuente che ha ottenuto un voto ISA pari ad 8 ha diritto ad abbassare i termini di decadenza, mentre con un punteggio pari a 9 è possibile essere esonerati dall’accertamento fiscale e sintetico sul reddito.

Coloro che lo desiderano possono usufruire dei benefici fiscali sia in caso di attività e reddito da impresa, sia da lavoro autonomo. Quel che conta è aderire differentemente e contestualmente all’ottenimento dell’ISA.