Isa Barzizza, battuta a Mara Venier/ “Resto? No, devo andare all’Ikea” (Domenica In)

L’intervista di Isa Barzizza a Domenica In è stata molto apprezzata dal pubblico e i telespettatori. L’attrice, considerata una delle più importanti interpreti italiane, ha colpito per la sua eleganza e professionalità. «Che bel momento quello con Isa Barzizza. Mi sono emozionata», ha scritto un utente su Twitter. «Davvero emozionante rivederla! Un mito del cinema italiano», un altro commento. Ma a colpire è anche una battuta di Isa Barzizza. Quando la conduttrice Mara Venier le ha chiesto «Ora c’è un cantante napoletano bravissimo. Vuoi rimanere?», Isa Barzizza ha replicato: «No guarda vado perché devo andare all’Ikea…». La spontaneità e la naturalezza con cui l’attrice ha risposto a Mara Venier ha divertito molto i telespettatori. «Mi raccomando @IKEAITALIA, negozi di #Roma oggi sconto alla Sig.ra #IsaBarzizza La mandiamo noi #domenicain», ha scritto un utente. Ma su Twitter c’è anche questo post: «MUOIO!!! #ISABARZIZZA UNA DI NOI!!! #DomenicaIn».

ISA BARZIZZA, I SOCIAL IMPAZZISCONO PER L’ATTRICE

Tanti i complimenti, anche sui social per Isa Barzizza, anche da parte di una generazione che non la conosce bene. «Che simpatia spontanea e genuina come la generazione di una volta nonostante l’età condita da gentilezza e compostezza. È stata una famosa attrice accanto a #Totò oltreché cantante. Rispetto massimo per queste persone oggi anziane». Chi invece l’ha conosciuta lascia su Twitter il suo ricordo: «Celebre soubrette degli anni 50 che per amore della figlia ha saputo dire addio al successo e alla vita splendida che l’attendeva nel mondo dello spettacolo. Come è vero che i dolori colpiscono tutti. Mi ricordo di averla vista a teatro con mio padre». Dopo aver sposato il regista Carlo Alberto Chiesa, Isa Barzizza ha avuto la figlia Carlotta. A questo punto decise di prendersi una pausa dal cinema, senza sapere però che non sarebbe più tornata sul set. «Volevo godermela, non farla e andare a lavorare».

