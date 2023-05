Isa Barzizza: chi é l’attrice morta a 93 anni?/ Debuttava con Totò…

Isa Barzizza si spegne all’età di 93 anni, dopo una carriera artistica costellata di successi: dal cinema, al teatro, passando per la tv

Tra le notizie del momento, catalizza l’attenzione mediatica la morte di Isa Barzizza, attrice e interprete storicamente ricordata per una collaborazione longeva avviata con il compianto Totò, e il contributo artistico profuso a teatro, al cinema e in TV.

Isa Barzizza, classe 1929 e artista nata nella città dei fiori, Sanremo, si spegne alla venerando età di 93 anni, dopo una lunga vita costellata di grandi successi, raggiunti.in primis da attrice e interprete nonché musa ispiratrice nell’arte, di Totò.

A divulgare la notizia della morte é la nota diramata da don Paolo Pala, il parroco di Palau, dove l’attrice ormai defunta Barzizza viveva dopo esservisi trasferita da più di 40 anni. “Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau. Alla figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze”, é il sentito messaggio d’annuncio della morte dell’artista Isa, rilasciate dal parroco via Facebook. L’ecclesiastico, inoltre, celebrerà la funzione religiosa delle esequie funebri dell’artista venuta a mancare nei giorni di fine maggio 2023. La cerimonia é prevista nella Chiesa del Redentore.

E, sulla scia della risonanza mediatica che ora esercita online la notizia della scomparsa della stella Isa Barzizza, non tutti sanno che l’artista é a lungo stata musa e spalla destra di Totò. Isa era inoltre figlia d’arte del musicista Pippo Barzizza. Gli anni della carriera artistica, illuminati dalle orme del papà d’arte, l’hanno visto imporsi come grande star nella recitazione, in collaborazioni importanti, registrate al fianco di grandi pilastri della commedia e il cinema all’italiana: oltre Totò, si annoverano tra i collaboratori Carlo Campanini, da Nino Taranto a Walter Chiari fino a Carlo Dapporto.

Isa Barzizza é l’eterna musa di Totò

L’artista sanremese diventava popolare, prendendo parte all’arte del teatro complice la figura di riferimento Erminio Macario. Nel 1947 segna il debutto ne “Le educande di San Babila” e poi in “Follie” di Amleto del 1947-48. Si consacra come un’artista di successo collaborando, poi, con Totò, che la ritiene una fonte di ispirazione. Con il re della commedia e del sorriso Isa Barzizza recita in “C’era una volta il mondo” (1948) e “Bada che ti mangio” (1949), per poi debuttare al grande schermo del cinema, nel film “I due orfanelli” del 1947. Negli anni che seguono la fine della seconda guerra mondiale, l’artista segna la storia della recitazione all’italiana in una collaborazione stretta con il principe Totò, che annovera ben 11 film da collab. Tra queste é in particolare ricordata la collaborazione di “Fifa e Arena”, dove Isa Barzizza si presta all’interpretazione completamente nuda, dietro un acquario, e a coprire le nudità della donna é un pesce. L’attrice non é solo ricordata per il contributo artistico elargito al cinema, ma a renderla memorabile relativamente al campo dello showbiz é anche l’impegno profuso a teatro.

All’età di 31 anni, quando può dirsi nel mezzo dei migliori anni della carriera artistica, lascia però il mondo dello spettacolo in seguito alla morte del marito Carlo Alberto Chiesa. Il comeback sulle scene avviene poi nei primi anni ’90, quando l’artista torna a lavorare, al fianco dell’indimenticabile artista poliedrico Gigi Proietti, ne “La pulce nell’orecchio” e in “Arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesselring, per la regia di Mario Monicelli. E non manca per Isa Barzizza, poi, neanche il debutto TV: l’artista esordisce come conduttrice in tv nel programma “Mai dire mai” del 1989 con Fabio Fazio e Giampiero Mughini, in onda su Rai3. Ultimi lavori per lei, ma non in ordine di importanza, la fiction “Non lasciamoci più” e il film “Viva l’Italia”.













