Isa Danieli/ Dopo il successo con”Capri” e “Un posto al sole” l’attrice…

Isa Danieli è tra gli ospiti di Via dei Matti Numero 0, il programma televisivo condotto dall’attrice e cantante Valentina Cenni e dal musicista Stefano Bollani che accolgono i telespettatori in una casa in cui tutti vorremmo abitare una casa fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e sorrisi. L’attrice di cinema e teatro ha cominciato la sua lunga e straordinaria carriera con il grandissimo maestro Eduardo De Filippo.

Un Passo dal Cielo 6/ Anticipazioni puntata 29 aprile: cosa nasconde Carolina?

Intervistata da spettacolomusicasport.com ha raccontato come si è evoluto e cambiato il mondo del teatro nel corso degli anni: “in certi punti è cambiato in peggio, in altri in meglio. Un tempo ad esempio non c’erano le grandi scenografie del teatro odierno che sono bellissime ma che a me non piacciono tanto, io vengo da un’altra schiatta. Ora ci sono le scuole di teatro e molti attori hanno bisogno di queste per imparare il mestiere, noi facevamo il teatro in un altro modo, di scena, eravamo dietro le quinte e osservavamo gli attori cercando di carpirne i segreti. A volte Eduardo De Filippo si arrabbiava perchè stavamo lì a guardarlo mentre recitava. Nonostante tutto, il teatro è bello sempre e comunque”.

Pier Fortunato Zanfretta, rapito da alieni/ "Strano esperimento, ancora mi cercano!"

Parlando proprio di teatro e scena, la Danieli ha rivelato di essere molto legato ai personaggi della nuova drammaturgia: “Ferdinando per me è indimenticabile così come la prima volta che sono andata in scena con Eduardo in una commedia, senza nemmeno sapere cosa fosse, sostituendo una ragazza. Quelle due battute in Napoli milionaria non le scorderò mai e avere avuto la fortuna di interpretare quello spettacolo, dopo tanti anni, da protagonista è stato eccezionale. Però amo tutti i personaggi che ho fatto nel corso della mia carriera”.

Isa Danieli da “Capri” a “Un posto al sole”

Attrice di cinema e teatro, Isa Danieli si è fatta apprezzare anche sul piccolo schermo partecipando a fiction di grandissimo successo come “Capri” e nella soap “Un posto al sole“. Parlando proprio della televisione l’attrice ha rivelato: “la fiction non mi chiama e non mi manca la tv, è stato divertente partecipare alla puntata speciale di Un posto al sole e sono stata felice di aver preso parte a quella bellissima serie chiamata Capri. Ancora adesso leggo a riguardo cose incredibili e commenti positivi su Facebook. Amo Capri e Reginella, è stata una splendida esperienza perchè non mi era mai capitato di interpretare un personaggio per così tanti mesi”.

AMICI 2021 SERALE/ Eliminato e anticipazioni registrazione 1 maggio: Giulia in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA