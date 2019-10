Isaac Promise morto a 31 anni/ Calciatore di Austin stroncato da malore in palestra

E’ morto nelle scorse ore Isaac Promise, era un calciatore nigeriano ed aveva solo 31 anni. Non sono ancora ben chiare le cause del decesso, ma in base alle prime indiscrezioni circolanti, riportate anche dai colleghi di Fanpage, il giocatore sarebbe morto nella giornata di ieri, mercoledì 3 ottobre, mentre si allenava nella palestra del suo appartamento in Texas. Promise giocava negli Stati Uniti, fra le fila dei Bold di Austin, e un malore fulminante non gli ha dato scampo mentre stava facendo esercizi fisici. Il 31enne nigeriano era divenuto famoso in particolare in Turchia, dove ha giocato per ben dodici anni, e il suo massimo traguardo raggiunto è stata la medaglia d’argento con la nazionale nigeriana durante le olimpiadi di 11 anni fa, del 2008. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’accaduto ma per il momento mantengono il massimo riserbo: si sa solo che Promise è stato stroncato da un male improvviso, molto probabilmente da un infarto fulminante visto come sono andate le cose, e nessun altro dettaglio è stato fornito.

ISAAC PROMISE MORTO A 31 ANNI

A confermare la notizia anche lo stesso Austin Bold, attraverso un comunicato ufficiale “L’Austin Bold FC – si legge – ha il cuore spezzato per la morte di Isaac Promise. Un abile giocatore, è stato il settimo acquisto della storia del club dopo le precedenti 12 stagioni nella Super Lig turca, nella TFF First League e nella Saudi Professional League, in cui ha registrato oltre 350 presenze e segnato 79 gol”. Così invece Bobby Epstein, il presidente della squadra di calcio texana: “La perdita più grande che una squadra può subire, non è sul campo di calcio, ma è la morte di un un compagno. Auguriamo a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia la forza e la pace mentre lottano per far fronte alla sua morte”. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social fra colleghi, amici, avversari e semplici tifosi.

