Isabel Russinova, chi è/ La carriera tra cinema e tv. Da “Cipria” al Festival di Sanremo 1983

Isabel Russinova, chi è l’attrice e conduttrice

Isabel Russinova, un passato da attrice e conduttrice tv, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 1° giugno 2023, di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. Isabel Russinova, nome d’arte di Maria Isabella Cociani, è nata a Sofia nel 1958, da padre istriano e madre bulgara. Ha iniziato la carriera come modella a Milano, dove partecipa a un provino per “Cipria” programma televisivo di Enzo Tortora.

Nel 1983 ha condotto il Festival di Sanremo assieme a Andrea Giordana, Emanuela Falcetti, Anna Pettinelli e Daniele Piombi: “Era la prima volta che solcavo un palcoscenico, la prima volta che mi trovavo in diretta davanti a un pubblico così difficile. A ripensarci ora mi rendo conto di quanto sono stata coraggiosa, curiosa e incosciente insieme”, ha raccontato a Davinotti.

Isabel Russinova, chi è l’attrice e conduttrice: la carriera tra cinema e tv

Isabel Russinova ha recitato nel film “Delitto in Formula Uno”, “Tex e il signore degli abissi”, “Rimini Rimini – Un anno dopo”, “Il commissario Lo Gatto” e “Noi uomini duri”. “Con Bruno Corbucci eravamo amici e avevamo già lavorato insieme. Sul set tanti colleghi che stimo con cui ho poi lavorato altre volte. Il mio pensiero comunque va a Renzo Montagnani: grandissimo attore, le sue interpretazioni hanno segnato il cinema di quegli anni”, ha raccontato a Davinotti, ricordando l’esperienza sul set di “Rimini Rimini – Un anno dopo”. In televisore ha lavorato più volte con Paolo Fondato: “Cerco l’amore”, “Ti ho adottato per simpatia” e “L’ispettore anticrimine”, la serie con Maurizio Donadoni, Irene Papas, Paolo Bonacelli. Nel 1989 ha partecipato al film italo-francese “Piccoli delitti veneziani (Rosso veneziano)”, per la regia di Étienne Périer.

