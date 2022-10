Isabella, a 12 anni conquista Tu si que vales/ Omaggio a Battisti da standing ovation

Si chiama Isabella Sophie, ha 12 anni e a Tu si que vales ha conquistato tutti con un talento da veterana. La ragazzina ha stupito tutti con la sua versione de “Il mio canto libero“, per il quale si è esibita solo con voce e ukulele. Un talento autentico quello della giovane di Manerba, comune della provincia di Brescia sul lago di Garda.

Giorgio Minisini e Arianna Sacripante a Tu si que vales/ Maria De Filippi si commuove, poi la sorpresa…

“Mi hai dato un immenso senso di maturità. Traducila come vuoi: padronanza, capacità… Battisti introduceva il dialogo con questa canzone, tu lo hai fatto da sola e ci hai fatto dimenticare di lui, è incredibile”, il commento di Gerry Scotti al termine dell’esibizione di Isabella Sophie a Tu si que vales che è stata condita pure da una standing ovattino. “Quello strumento risalta molto la voce. Di solito si sentono tanti effetti sonori che aiutano chi canta, invece in questo caso la voce è esattamente come è. Quindi, il mio è un complimento”, ha detto invece Maria De Filippi, stupita dal talento di Isabella Sophie.

Pompieri Menmania nudi a Tu si que vales/ Sabrina Ferilli: "Avete acceso il fuoco..."

ISABELLA SOPHIE, “STANDING OVATION” ANCHE SUI SOCIAL

Solitamente duro nei giudizi, Rudy Zerbi non poteva che essere piacevolmente colpito da Isabella Sophie a Tu si que vales. “Sono rimasto stupito dal fatto che tu oltre ad aver suonato e cantato bene, sei riuscita a dare un significato a questa canzone che ha un testo importante. Non era facile. Non hai mai guardato il tuo strumento, quindi vuol dire che sei pure sicura in questo. Ti faccio i miei complimenti, sei stata proprio brava”. Anche sui social la 12enne ha conquistato complimenti. “Mamma mia a 12 anni canta benissimo, meravigliosa”, ha scritto una utente. Ma sono tanti i messaggi e commenti di questo tipo sui social, dove di fatto è pure standing ovation per lei. Un omaggio ben riuscito di un’autentica perla di Lucio Battisti.

Tu sì que vales 2022, 5a puntata/ Diretta e concorrenti: Belen Rodriguez show?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)













© RIPRODUZIONE RISERVATA