Blogger bacia figlia sulle labbra, Instagram rimuove la foto/ “Che regole di mer*a”

Isabella Benanti contro la policy di Instagram a proposito della moderazione dei contenuti sul social network: la blogger nota per essere una delle due fondatrici del frequentatissimo portale di “Isa e Chia”, attento da anni al mondo del gossip e delle vicende dei personaggi più in vista dello showbiz nostrano, si è sfogata con alcuni video apparsi nelle Stories del suo profilo Instagram dopo che a suo dire un post in cui apparivano le sue figlie era stato censurato dal momento che, come mostrato in uno degli screenshot, “non rispetta le linee guida della community”. La Benanti, che come si evince dagli scatti degli ultimi giorni, si trova al mare in vacanza con il marito e le loro bimbe, pur protestando pacatamente ha fatto notare i paradossi della moderazione sulla piattaforma solo per aver postato una foto delle figlie in costume e per qualche scatto in cui schiocca dei teneri baci.

ISABELLA BENANTI, CENSURATA FOTO DELLE FIGLIE: “LE REGOLE DI INSTAGRAM SONO…”

“Ok che su Instagram c’è la m**da galleggiante ma…” ha scritto Isabella Benanti nella prima Storia, prima di condividere con una serie di brevi video il suo sfogo: “Vorrei conoscere i criteri di Instagram sul perché rimuove le foto: me le hanno rimosse due volte e ho pensato perché erano dei minori al mare in costume” si chiede la blogger, salvo poi far notare che sul social network più in voga degli ultimi anni in realtà si vede di molto peggio eppure nessuna foto viene censurata. “Ci sono profili di mamme blogger che mettono i figli in tutte le posizioni o in mutande o nudi col pallino a coprire, e i profili di certe ‘signorine’ che sembrano succursali di YouPorn” si lamenta Isa che poi conclude lasciandosi andare a un “belle regole di m…” quando ricorda che quella “mercanzia” esposta a tutti i ragazzini che si collegano su Instagram invece non viene moderata dal social.



© RIPRODUZIONE RISERVATA