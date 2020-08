Isabella Borromeo, baci appassionati con Manuele Malenotti/ Cena romantica e…

Estate di passione per Isabella Borromeo? È ciò che traspare dagli scatti pubblicati dal settimanale Oggi che ha immortalato l’ex moglie del petroliere Ugo Brachetti Peretti e sorella di Beatrice, di Lavinia Elkann e di Matilde, assieme all’imprenditore Manuele Malenotti. Stando a quanto scrive il settimanale, poi riportato da Dagospia, “Col favore delle tenebre” di un tavolo appartato in un ristorante del Monte Argentario e di un ottimo vino, e di ritorno nella sua casa di Capalbio dopo una vacanza tra le Eolie e l’isola greca di Spetses, la bellissima Isabella Borromeo […] ha trascorso una serata appassionata con l’imprenditore Manuele Malenotti. Lui è noto per essere un vero e proprio playboy che ha alle spalle flirt e amori con donne importanti del mondo dello spettacolo e non solo.

Isabella Borromeo, cena romantica con Manuele Malenotti

“Il fascinoso industriale, – si legge ancora – che anni fa ha venduto la sua azienda di giubbotti da motociclista, è un noto playboy e vanta tra le sue conquiste Michelle Hunziker, Lola Ponce e Naomi Campbell.” Isabella Borromeo e Manuele Malenotti hanno trascorso una serata romantica insiem, tra cena ‘solitaria’ e gesti d’affetto. Non sono infatti mancati baci e carezze, oltre a risate ed effusioni di vario genere. Nonostante i due abbiano cercato di rimanere appartati e, dunque, lontani da sguardi indiscreti, alla fine non è stato difficile individuarli. D’altronde nell’Argentario e per di più in pieno agosto…



