Isabella Borromeo e Manuele Malenotti/ Baci, senza mascherina, per le vie di Roma

Procede a gonfie vele la relazione tra Isabella Borromeo e Manuele Malenotti. I due erano stati avvistati insieme questa estate, seduti a un tavolino appartato in un ristorante del Monte Argentario, intenti a scambiarsi dolci effusioni. Ora, Isabella e Manuele sono stati avvistati dal settimanale Oggi mano nella mano per le vie di Roma. Sembra che i due abbiano deciso di uscire allo scoperto: negli scatti rubati per strada si scambiano qualche bacio, dopo aver abbassato la mascherina. Ricordiamo che Isabella Borromeo, sorella maggiore di Lavinia (sposata con John Elkann), Matilde (ex moglie di Antonius Von Fürstenberg) e Beatrice (sposata con Pierre Casiraghi) è stata sposata con il petroliere Ugo Brachetti Peretti. I due hanno avuto tre figli Angera (nata nel 2005), Ludovico (nato nel 2008) e Federico (nato nel 2012).

ISABELLA BORROMEO E MANUELE MALENOTTI INSIEME A ROMA

Manuele Malenotti, 46 anni, si occupa di moda e ha amici famosi a Hollywood, come amico George Clooney, Brad Pitt e Leonardo Di Caprio. L’imprenditore è anche noto per il suo passato da playboy: ha avuto diversi flirt molto chiacchierati come con Naomi Campbell e Lola Ponce. Tra le sue conquiste anche Michelle Hunziker. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della comunicazione, Malenotti ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia diventando responsabile della comunicazione del famoso marchio Belstaff. A Hollywood ha realizzato abiti per oltre 150 film tra cui “The Aviator” con di Caprio, film che vincerà l’oscar per i costumi, “La guerra dei mondi”, “Harry Potter”, “Star Wars” e “Mission Impossible”.



