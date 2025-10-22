Tutto su Isabella, dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Mario Lenti dopo aver conosciuto Christian.

Dopo essersi fatta conoscere dal pubblico di Uomini e Donne nella scorsa stagione, Isabella è tornata nel parterre del trono over anche durante la stagione in corso. Nelle ultime puntate è tornata nuovamente protagonista sia per una discussione avuta in studio con Marina, altra dama del parterre, sia perché la sua bellezza ha conquistato le attenzioni di Mario Lenti che, chiuse le frequentazioni con Gemma Galgani e magda, ha deciso di guardarsi intorno cominciando ad uscire anche con Isabella.

Bionda, elegante e raffinata con un fisico snello e atletico, Isabella è cresciuta tra Montecarlo e l’Italia avendo un padre siciliano e una madre svedese. Ha studiato tra la Francia e l’Italia e ha lavorato anche nel mondo della moda avendo, tuttavia, una passione per la musica. Ha avuto una storia importante da cui è nato il suo amore più grande ovvero il figlio.

Isabella tra Mario Lenti e Christian a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2025, Isabella raggiunge il centro dello studio per confrontarsi con Mario Lenti a cui ha deciso di concedere una possibilità dopo aver assistito alla fine delle sue frequentazioni con Gemma e Magda. Durante il confronto al centro dello studio con Mario Lenti, Isabella è stata la protagonista di un botta e risposta anche con Christian, uno dei nuovi cavalieri del parterre con cui aveva cominciato una frequentazione.

“Ora capisco perché mi ha dato dell’uomo immaturo. Forse cercava un uomo più maturo”, sono le parole di Christian che scatenato l’immediata reazione di Mario che difende la dama che sembrerebbe aver deciso di chiudere la frequentazione con lo stesso Christian.

