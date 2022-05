Isabella Cruise, figlia di Tom, “vive con i rettili”/ “È auditor di Scientology”

Isabella Cruise, figlia di Tom e di Nicole Kidman, vivrebbe con i rettili in casa, perlomeno stando a quanto riportato dalle voci di gossip provenienti direttamente dal Regno Unito. I tabloid britannici hanno infatti raccolto alcune dichiarazioni rilasciate dai vicini di casa della ragazza, sposata con Max Parker. Sul “Sun”, per esempio, parla una donna, la quale ha asserito: “Hanno un qualche tipo di rettile, riusciamo a vedere la luce rossa della teca dalla nostra abitazione. Questo è tutto. È molto misteriosa. Suppongo che abbia deciso di vivere lontano dai riflettori, ma non so perché abbia scelto Croydon, povera ragazza!”.

Rita De Crescenzo/ Dall'arresto all'apertura di un negozio: "Ecco cosa venderò..."

A Croydon, in verità, risiedono i genitori del consorte di Isabella Cruise e questo potrebbe con ogni probabilità essere il vero motivo per il quale la giovane si è spinta a quelle latitudini. Per stare accanto ai suoceri, si legge su “Il Mattino”, Isabella avrebbe deciso di dire no nel 2020 alla proposta di suo padre di vivere nella sua abitazione: la star di Top Gun avrebbe “un mega attico da 342mila sterline al mese a Londra, nel residence Corinthia. Quattro camere da letto, una piscina coperta e una vista mozzafiato sulla città”.

"Poltrona più scomoda del pouf di Fracchia!"/ Margelletti: "Protesto formalmente"

ISABELLA CRUISE: VITA TRA I RETTILI E RAPPORTI DIFFICILI CON LA MADRE

Ricordiamo che Isabella Cruise fu adottata da Tom Cruise e da Nicole Kidman nel 1992, ma poi i due si separarono nel 2001, quando la giovane era una bambina. Fu un vero e proprio trauma per lei e oggi i rapporti con papà Tom sembrano essere buoni, mentre quelli con mamma Nicole non hanno mai costituito un esempio di integrazione tra una madre e una figlia.

Isabella Cruise si è anche avvicinata – si legge su “Il Fatto Quotidiano” – alla chiesa di Scientology, setta “adorata dal devoto padre Tom. Bella, che di professione è artistic designer, nel tempo è diventata anche auditor di Scientology, ovvero una guida spirituale per i nuovi adepti in questo caso londinesi. Bella e suo marito Max si sono trasferiti a Croydon due anni dopo il matrimonio e conducono una vita riservata”.

Luca Salatino e Veronica Rimondi in ritardo a Uomini e Donne/ "Eravamo in bagno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA