ISABELLA DE BERNARDI E’ MORTA/ Addio alla “hippie” di Verdone in “Un sacco bello”

Il mondo del cinema italiano piange Isabella De Bernardi, attrice ricordata principalmente per il ruolo della ragazza “hippie”, esponente della cultura dei figli dei fiori fidanzata con uno dei personaggi interpretati da Carlo Verone nel suo grande successo “Un Sacco Bello“. Un film classico rimasto nei cuori degli appassionati della commedia all’italiana, un’interpretazione che aveva lasciato il segno perché univa l’atteggiamento disilluso della gioventù anni 80 alle caratteristiche dei “coatti” romani che tanto spesso Carlo Verdone ha incastonato nelle sue opere cinematografiche. Isabella stessa era una figlia d’arte essendo figlia dello sceneggiatore Piero De Bernardi. Nata a Roma il 12 luglio 1963, a 17 anni Verdone le offrì il ruolo di Fiorenza dopo averla vista girare a casa del padre durante la stesura della prima sceneggiatura. Fu il suo esordio assoluto nel mondo del cinema, con Verdone lavorò ancora in Borotalco (1982) e ne Il bambino e il poliziotto (1989), mentre anche Alberto Sordi la volle nel cast de Il Marchese del Grillo (1981) e Io so che tu sai che io so (1982).

ISABELLA DE BERNARDI, ADDIO A UN’ICONA DEL CINEMA ANNI 80

Isabella De Bernardi oltre ad essere presente nelle importanti commedie anni 80 sopra citate ha fatto parte anche del cast di una delle prime serie tv di marca tutta italiana, “I ragazzi della III C“, in cui interpretava l’amica che prendeva il treno con Bruno Sacchi, interpretato a sua volta da Fabrizio Bracconeri, per raggiungere il liceo. Anche questo ruolo presentava le sue caratteristiche di ragazza ingenua e solare ma un po’ “grezza” anche se il ruolo di Fiorenza, con la sua inseparabile gomma da masticare, la tendenza alla parolaccia e alla battuta cinica, è stato quello che l’ha contraddistinta per sempre sia sul piccolo che sul grande schermo, considerando anche i tanti passaggi televisivi del film di Verdone. Con gli anni 80 finì di fatto anche la carriera di Isabella che poi si è dedicata alla passione per il disegno e la grafica: fino a divenire direttrice artistica presso l’agenzia Young & Rubicam e art director. Un’altra esperienza di aspetto di grande successo: in un video pubblicato sul suo profilo ufficiale Facebook, Carlo Verdone ha ricordato l’attrice scomparsa all’età di 58 anni.

