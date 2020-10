Isabella de Candia, fidanzata di Francesco Monte/ “Lockdown insieme, è stato..”

Isabella De Candia chi è? Per tutti noi è la fidanzata di Francesco Monte, è colei che ha portato via (non ufficialmente però), il bell’ex tronista dalle braccia di Giulia Salemi. I due si erano innamorati durante il Grande Fratello Vip ma poi tutto è cambiato qualche mese dopo quando abbiamo visto l’influencer ridotta in lacrime sui social e lui felice vicino alla bella modella. Lo stesso tronista la scorsa estate ha dedicato proprio alla sua nuova vita il suo brano ‘Siamo già domani’ in cui ha deciso di strappare via le radici del suo passato e vivere al meglio la sua nuova vita non solo lavorativa, dedicandosi finalmente alla musica, ma anche privata accanto alla modella che gli ha restituito il sorriso e la gioia di vivere.

Isabella de Candia, fidanzata di Francesco Monte, presto sposi dopo la convivenza?

Francesco Monte e Isabella De Candia non solo stanno bene insieme come fidanzati ma durante il lockdown hanno avuto modo di vivere come due compagni visto che lo hanno passato insieme. Questo periodo ha messo a dura prova anche coppie più rodate ma non la loro visto che lo stesso ha spiegato di essere molto felice con lei e di essersi trovato in una situazione di tranquillità e rilassatezza anche perché Isabella piace molto anche all’amato padre e al fratello. Ma chi è Isabella De Candia? Per chi non la conoscesse ancora, la fidanzata di Francesco Monte è una modella, classe 1986 e originaria di Molfetta. I suoi scatti mozzafiato hanno raccolto sui social migliaia di follower e hanno colpito lo stesso Francesco Monte rapito proprio dalla sua bellezza e anche dalle loro origini simili visto che provengono dalla stessa Regione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA