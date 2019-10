Isabella De Candia fidanzata Francesco Monte/ A Mykonos per lavoro e l’ex tronista…

Bellissima e in perfetta forma, Isabella De Candia è volata a Mykonos dove sta realizzando una serie di foto che sta pubblicando sui social. Serena e rilassata, Isabella si gode la bellezza dell’isola greca in attesa di tornare in Italia dal suo Francesco Monte. Nonostante la lontananza, Isabella può stare tranquilla: Monte, infatti, non solo si è esposto nei suoi confronti, ma ha anche ammesso pubblicamente di essere profondamente innamorato di lei e di aver trovato la persona giusta con cui costruire qualcosa d’importante. Un amore, quello tra Isabella De Candia e Francesco Monte che cresce e diventa sempre più forte lontano dalle ludi dei riflettori. I due, infatti, stanno cercando di proteggere il loro rapporto anche se, alcune volte, si espongo sui social. Di fronte alla bellezza della fidanzata, infatti, l’ex tronista non ha potuto fare altro che lasciare dei cuori rossi tra i commenti.

ISABELLA DE CANDIA E FRANCESCO MONTE: PRESTO LA CONVIVENZA?

“È italiana, di Molfetta, pugliese come me, parliamo la stessa lingua. Ci siamo conosciuti durante un aperitivo e non ci siamo più mollati”: con queste parole, Francesco Monte ha parlato della fidanzata Isabella De Candia ai microfoni di Vieni da me confermando di vivere una storia che lo rende sereno e felice. Isabella De Candia, dunque, sarà la donna giusta? Bellissima, riservata e schiva, Isabella è una ragazza diversa da Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi che, per il lavoro, erano costantemente sotto le luci della ribalta. Quella che, invece, Monte vive con la De Candia è una storia diversa e chissè che non sia quella giusta. A 31 anni, Francesco Monte avrà trovato la persona giusta con cui dare vita ad un progetto di vita insieme? Cresciuto in una famiglia unita, Monte avrà finalmente voglia di allargare la famiglia? Per il momento, il prossimo passo potrebbe essere la convivenza.





