Isabella De Candia, fidanzata Francesco Monte/ A Tale e Quale show per la finale?

Isabella De Candia continua a lavorare come modella tenendosi a distanza dal mondo della televisione dove sta trovando sempre più spazio Francesco Monte. Dopo essere stato il protagonista dei reality più famosi come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, Francesco Monte ha stupito tutto sin dalla prima puntata di Tale e Quale Show 2019 dimostrando di avere un talento che in pochi avevano immaginato. A guardarlo da lontano c’è la fidanzata Isabella De Candia che, pur essendo la sua donna da diversi mesi, non ha mai rilasciato dichiarazioni, preferendo vivere l’amore con l’ex tronista lontano dalle luci dei riflettori. Alla fine dell’avventura nella trasmissione di Carlo Conti mancano solo due puntate. Venerdì 8 novembre, infatti, andrà in onda l’ultima puntata e i fans sperano di vedere in quell’occasione anche Isabella tra il pubblico, pronta a sostenere il fidanzato. La modella, per amore del fidanzato, farà un’eccezione presentandosi in studio?

ISABELLA DE CANDIA: “FRANCESCO MONTE FIDANZATO PERFETTO”, PER JESSICA MORLACCHI

Accanto ad Isabella De Candia, Francesco Monte ha trovato la serenità che cercava. L’ex tronista è molto presente nella vita della fidanzata anche se pubblicamente non lo dimostra. Monte, infatti, sui social si limita a lasciare qualche like e cuore come commento senza scrivere parole importanti che preferisce tenere per sè. Riservati e gelosi della propria vita privata, a promuore la coppia è Jessica Morlacchi: “Francesco è stupendo, un ragazzo d’oro. Bello come il sole e simpaticissimo, fa scherzi a tutti di continuo anche lui. È il fidanzato perfetto…”, ha dichiarato in un’intervista concessa al settimanale Vero Tv. Isabella De Candia sarà d’accordo con la compagna d’avventura del fidanzato? Difficile capitolo dal suo profilo social che usa soprattutto per motivi lavorativi. In ogni caso, la coppia piace e Isabella sembra aver fatto breccia nel cuore delle fans del fidanzato.

