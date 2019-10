Isabella De Candia, fidanzata Francesco Monte/ “È bellissima ma mi ha rapito per…”

Mentre Francesco Monte si prepara a proseguire la sua gara a Tale e Quale Show, dopo aver conquistato un posto al torneo con i sei campioni, la sua fidanzata Isabella De Candia è pronta a tornare a tifare per lui. Nonostante non ami stare sotto i riflettori e si concentri soprattutto sulla sua carriera di modella, Isabella è sempre al fianco di Francesco che, proprio in un’intervista rilasciata al settimanale Chi di recente, ha sottolineato quanto lei sia per lui importante e quanto la sua vicinanza sia essenziale. “Sono contento, sì. – ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne, per poi aggiungere – E’ bellissima, ma ha più che l’aspetto fisico, noi ci troviamo. Non sono mai stato uno che guardava così tanto alla bellezza, mi faccio rapire da altro.”

Isabella De Candia gelosa di Francesco Monte?

E di certo se la bellezza è tanta, sono altrettante le qualità di Isabella De Candia. Non mancano le dediche d’amore social di entrambi, che comunque preferiscono tenere abbastanza lontana dai riflettori la loro storia d’amore. E chissà se avrà preso con ironia il gioco creatosi proprio nello studio di Tale e Quale Show 2019 tra Francesco Monte e Jessica Morlacchi. La cantante, infatti, stuzzica costantemente il suo “rivale”, ammettendo di provare una forte attrazione nei suoi confronti “Anche se è fidanzato con una ragazza bellissima”, ha ammesso in un recente filmato. I due si troveranno fianco a fianco anche nel corso del torneo: come reagirà la fidanzata di Francesco, Isabella De Cadia? Di certo con un gran sorriso.

