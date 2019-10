Isabella De Candia fidanzata Francesco Monte/ Foto: “la mia cinesina”, ma i fan…

ISABELLA DE CANDIA: FRANCESCO MONTE ACCENDE I FAN CON UN COMMENTO

Sempre più bella, Isabella De Candia è ormai entrata in possesso del cuore del fidanzato Francesco Monte che, sotto ogni foto della sua dolce metà, commenta con cuori rossi e parole ricche d’amore. Isabella che di professione fa la modella, utilizza il proprio profilo Instagram soprattutto per lavoro pubblicando regolarmente foto dei suoi servizi di moda. Tra le ultime foto condivide dalla fidanzata di Francesco Monte ci sono quelle scattate a Roma, davanti al Pantheon. Nelle immagini, Isabella De Candia mostra la bellezza dei tratti del suo viso, semplice, ma particolare allo stesso tempo. Di fronte alla bellezza della compagna, Monte non è riuscito a trattenersi commentando così la foto: “la mia cinesina” scatenando l’entusiasmo dei fans felici di rivedere nuovamente l’ex tronista sereno e innamorato.

ISABELLA DE CANDIA: I FAN ATTENDONO LA DICHIARAZIONE D’AMORE

Pur apprezzando i commenti che Francesco Monte è solito lasciare sotto le foto che pubblica la fidanzata Isabella De Candia, molti fans aspettando ancora una vera e propria dichiarazione d’amore dell’ex tronista nei confronti della ragazza che gli ha fatto battere il cuore sin dal primo incontro. “Francé un po’ di fantasia? E falla una dichiarazione come si deve, la stiamo aspettando tutti”, scrive un utente mentre un altro aggiunge – “Francesco aspettiamo grandi cose per il compleanno, mi raccomando ti devi superare rispetto all’ultimo della ex. Ce lo aspettiamo come minimo“. Altri, poi, sottolineano la bellezza di Isabella: “Francesco non potevi fare scelta migliore tesoro bello, è bellissima, riservata, elegante, raffinata e penso che sia anche molto dolce.. Hai trovato un diamante ed insieme siete un tesoro inestimabile, felice per te. Finalmente una giusta, non volgare, ma fine come piace a te ed anche a noi..”. Insomma, la coppia piace davvero tanto e chissà che Monte non decida di sorprendere tutti dichiarando il proprio amore ad Isabella durante una delle prossime puntate di Tale e Quale Show 2019.

Visualizza questo post su Instagram Living in Rome 🏛 Part 3/3 – Pantheon📍 Un post condiviso da isadeca (@isadeca) in data: 9 Ott 2019 alle ore 5:20 PDT





