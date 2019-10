Isabella De Candia fidanzata Francesco Monte/ I fan approvano: “la semplicità”

Isabella De Candia continua a vivere la propria vita lontao dai riflettori. Nonostante sia ufficialmente la fidanzata di Francesco Monte da diversi mesi, la giovane modella pugliese sta lasciando lo spazio al fidanzato restando un passo indietro e lavorando nel campo della moda. Nessuna intervista e nessuna copertina sui grandi settimanali di gossip per Isabella De Candia che preferisce vivere la propria vita in disparte senza alimentare gossip e rumors vari.Da quando stanno insieme, infatti, Francesco e Isabella hanno pubblicato pochissime foto di coppia e l’ex tronista ha parlato di lei solo in rarissime occasioni dichiarando, però, tutto il suo amore per la “sua cinesina” che l’ha travolto e gli ha trafitto il cuore sin dal primo sguardo. Una ragazza che, tuttavia, non ha conquistato solo Francesco, ma anche tutti i suoi fans che, in questi anni, oltre a seguire i suoi lavori, non hanno perso mai di vista le sue situazioni sentimentali ed oggi approvano la presenza di Isabella al suo fianco.

ISABELLA DE CANDIA: I FAN DI FRANCESCO MONTE PAZZI DI LEI

Dopo Teresanna Pugliese, dopo Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, nella vita di Francesco Monte è arrivata, a sorpresa, Isabella De Candia che, in punta di piedi, sta conquistando tutti i fans del fidanzato, felici di vedere il proprio beniamino innamorato e sereno. Per Isabella e Francesco sono nate anche diverse pagine su Instagram e tutte sono d’accordo nel ritenere che la semplicità sia la miglior arma della De Candia. Pur essendo bellissima, infatti, i fans apprezzano l’atteggiamento discreto e riservato di Isabella a cui augurano di vivere una meravigliosa storia d’amore con Monte. “Con la semplicità ❤️che vi contraddistingue, scrivete giorno dopo giorno le pagine del libro del vostro amore”, scrivono i fan augurando il meglio ad entrambi. Isabella, dunque, sarà la persona giusta per Francesco Monte per costruire un radioso futuro insieme?





