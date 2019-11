ISABELLA DE CANDIA, FIDANZATA FRANCESCO MONTE/ Lui “il suo essere speciale è dato…”

È con uno scatto che Isabella De Candia e Francesco Monte hanno annunciato l’inizio della loro relazione. Una storia, secondo le malelingue, nate all’ombra di Giulia Salemi, con la quale l’ex gieffino, proprio in quel periodo, concludeva una relazione durata qualche mese. A distanza di settimane da quell’annuncio, il loro amore procede a gonfie vele: su di loro non vi è l’ombra di alcuna crisi e anche il gossip sembra finalmente aver dato tregua all’ex di Cecilia Rodriguez. Oggi, però, Monte metterà fine al lungo riserbo che ha investito la sua nuova relazione, svelando, nel salotto di Verissimo, che il loro rapporto non potrebbe essere più sereno: “In amore va tutto bene, sono felicissimo”, spiega l’ex concorrente di Tale e Quale show. “La mia ragazza si chiama Isabella ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Il suo essere speciale – aggiunge – è dato dalla sua estrema normalità”.

ISABELLA DE CANDIA: “DUE PERSONE LIBERE…”

Sono parole piene d’amore quelle che Francesco Monte ha riservato alla sua amata, Isabella De Candia, nel corso del suo intervento a Verissimo. La modella, da parte sua, ha scelto di non replicare, anche se sul suo profilo non mancano messaggi d’amore destinati al suo compagno. Uno dei più intensi risale allo scorso agosto, quando la De Candia, postando uno scatto di coppia su Instagram, ha spiegato ai suoi follower da cosa sia nato il loro amore: “La verità a volte è più semplice di quello che si crede”, scrive Isabella De Candia sui social. “Due persone LIBERE si incontrano, si piacciono, si innamorano e decidono di viversi naturalmente, con amore”. Il post, in particolare, è nato dalla necessità di rispondere alle accuse dei fan di Giulia Salemi, e allontanare tutte le ombre che in quel periodo mettevano in cattiva luce la nascita della loro relazione.

DAL WEB CRITICHE A ISABELLA DE CANDIA

La storia d’amore tra Isabella De Candia e Francesco Monte ha diviso il parere degli internauti sui social. Se da una parte c’è infatti chi non ha ancora dimenticato il legame tra l’ex gieffino e Giulia Salemi, dall’altra c’è chi vede in Isabella De Candia la persona perfetta. “Ha dei lineamenti molto fini state bene insieme”, scrive una follower su Instagram. “Lei il ritratto della semplicità!”, aggiunge un’altra. E poi ancora: “Pero… Bellissima lei, siete stupendi insieme”. Ma, tra le risposte, non mancano i commenti degli scettici, alcuni determinati a prendere le difese di Giulia Salemi, altri pronti a scomodare ancora una volta il business: “come dice Tina Cipollari – si legge in uno dei messaggi postati su Instagram – qui è solo business altrimenti non si spiega”. Isabella De Candia, però, sembra non curarsi delle critiche che di tanto in tanto riceve sul web e, senza aggiungere altro sulla vicenda, continua a vivere la sua storia d’amore con serenità.



