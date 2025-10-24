Dura lite tra Christian e Isabella nello studio di Uomini e Donne: volano scintille in studio.

Isabella e Christian hanno dato vita ad un momento di grande tensione nella puntata di Uomini e Donne del 24 ottobre 2025. Tutto comincia quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Isabella spiegando che Christian è convinto che la dama abbia scelto di uscire con lui per la sua posizione economica. Un’accusa durissima che Isabella non accetta al punto da perdere la pazienza in studio. “Sono schifata”, sbotta Isabella che poi attacca duramente il cavaliere del trono over.

Gemma Galgani attacca Mario Lenti a Uomini e Donne/ "Mi hai letteralmente usata"

“Sei un poveraccio, se volessi potrei comprarmi tutto il tuo agriturismo”, attacca duramente Isabella che poi punta il dito contro il cavaliere. “Se volessi potrei anche non lavorare e andare in giro dicendo di essere la figlia del barone ma non lo dico. Tu non sai nulla di me, io vengo da una famiglia nobile“, aggiunge Isabella.

Chi è Jakub Bakkour, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Scoppia il bacio in esterna

Maria De Filippi prova a riportare la pace tra Isabella e Christian a Uomini e Donne

Maria De Filippi, di fronte alle dure parole che si scambiano Isabella e Christian, prova a riportare la pace tra i due. La conduttrice spiega che sapeva della loro frequentazione da 20 giorni ma di non averli mai chiamati al centro dello studio perché la redazione si aspettava una loro uscita dal programma. La conduttrice, poi, aggiunge che Isabella si aspettava tale richiesta da parte di Christian che, però, non è mai arrivata.

Chiuso il discorso con Christian, poi, Isabella annuncia di aver rivisto una sua vecchia conoscenza con cui ha deciso di dare il via ad una frequentazione lasciando definitivamente la trasmissione.

Chi è Federico, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Lascia il programma, poi torna e...