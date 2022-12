Isabella e Claudio: chi sono genitori Gabriel Garko/ “Il padre sarebbe fiero di lui”

Isabella e Claudio, genitori di Gabriel Garko. Lui: “Non mi hanno mai giudicato”

Gabriel Garko è sempre stato profondamente legato a mamma Isabella e papà Claudio. Coi suoi genitori l’attore ha coltivato fin da subito un rapporto schietto e amorevole, fatto di tenerezze, sostegno e grande vicinanza, anche quando lui ha dichiarato la sua omosessualità. Abbastanza allergici alle telecamere e alle luci dello spettacolo, i genitori di Gabriel Garko hanno sempre lasciato che fosse il figlio a parlare di loro. Sono sempre rimasti un passo indietro, per non danneggiare e o ostacolare in alcun modo il suo percorso professionale nel mondo dello spettacolo. Ciò che è certo è che entrambi i genitori hanno sempre stimato il figlio Gabriel, in modo particolare sua mamma Isabella, che ora mastica amaro per non avere più al suo fianco il marito Claudio, morto più di un anno fa, in seguito ad una malattia.

Gabriel Garko e Giada Lini, finalisti di Ballando con le stelle 2022?/ Se l'infortunio non lo ferma...

“Suo padre sarebbe fiero nel vederlo”, ha raccontato lei emozionata. Il padre di Gabriel Garko, Claudio Oliviero, era un abile pasticcere e purtroppo è venuto a mancare il 28 aprile del 2021, a pochi mesi dal coming out del figlio. Claudio era alle prese con una brutta malattia di cui Gabriel Garko non aveva quasi mai parlato pubblicamente, se non in un passaggio fulmineo in tv in cui spiegò che il padre non stava bene.

Gabriel Garko e il coming out: "Gay da sempre"/ "Nascondermi era come ergastolo"

Gabriel Garko e il dolore per la morte del padre Claudio: “Ho avuto genitori meravigliosi”

Ad ogni modo, Gabriel Garko ha sempre speso parole al miele per i suoi genitori. E se c’è una cosa in particolare che ha apprezzato di loro è il non giudizio nei suoi confronti: “Non mi hanno mai giudicato per nessuna scelta che ho fatto”, aveva svelato l’attore davanti alle telecamere di ‘Verissimo‘ alcuni mesi fa. Sono sempre stati molto uniti, quindi, e quando papà Claudio si è spento, Gabriel ha sofferto molto.

“Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto, e anche le mie sorelle mi hanno sempre aiutato e coperto”, aveva l’attore detto dopo la morte del padre, sottolineando il legame profondo che li univa. “Ciao papà, fai buon viaggio”, l’ultimo messaggio di Gabriel dedicato a papà Claudo, corredato da una serie di foto che evidenziavano una magica somiglianza.

Selvaggia Lucarelli a Gabriel Garko "Spogli una donna con una mano sola"/ Gag hot a Ballando con le Stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA