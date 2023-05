Isabella e Fabio di Uomini e Donne si sono lasciati?/ Indizi preoccupanti dopo il matrimonio

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati? Indizi allarmanti sulla coppia di Uomini e Donne

Cosa sta accadendo tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani? C’è preoccupazione tra i fan di Uomini e Donne che hanno imparato a conoscere la coppia durante il loro breve ma intenso percorso da protagonisti del trono Over. Isabella, acerrima nemica di Gemma Galgani, ha conosciuto Fabio in studio e tra loro è subito scoccata una forte affinità. Tanto che sono bastate poche settimane per decidere di lasciare il programma insieme.

La storia d’amore, proseguita dopo Uomini e Donne, è stata un crescendo, al punto che Isabella e Fabio hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato il 28 maggio 2022 e reso pubblico grazie ad uno scatto che ha fatto sognare i fan. Tutto, dunque, sembrava scorrere nel migliore dei modi, fino agli ultimi tempi.

Isabella e Fabio di Uomini e Donne in crisi dopo le nozze? Cosa sta accadendo

Da qualche mese le cose per la coppia sembrerebbero essere cambiate. In particolare, alcuni fan hanno notato che i due, prima molto presenti sui social, sono oggi assenti. Da tempo non appaiono foto, storie o video che li vedono vicini. Gli ultimi scatti che li mostrano insieme risalgono ormai a mesi fa. E se questo è un indizio preoccupante, ancor più allarmante è il fatto che Fabio e Isabella non si seguono più su Instagram. I fan della coppia di Uomini e Donne si sono perciò attivati, chiedendo ai diretti interessati se il motivo di questa assenza sia da additare ad una crisi di coppia. Al momento però, nessuno dei due ha voluto chiarire la situazione. Che sia già finita la loro storia d’amore?

