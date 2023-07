Isabella e Manu, reazioni social al falò di confronto/ “Lui eterno insicuro, lei sincera o mamma cattiva?”

Isabella e Manu, falò di confronto a Temptation Island 2023

Isabella e Manu sono la prima coppia di Temptation Island 2023 a confrontarsi dinanzi al famoso “falò di confronto”. A richiederlo dopo una sola puntata è stata Isabella che si domanda: “questo ragazzo come fa a pensare queste cose di me? Sono qui perchè ho detto ‘proviamo a capirci’”. Manu dal canto suo risponde: “a volte non credo che tu non senti che io sia la tua persona per sempre e lo vedo quando screditi tutto quello che sono”. Allora Filippo Bisciglia domanda: “Manu se non ci fosse stata Isabella tu avresti fatto comunque quel corso per aprire l’autoscuola?” con il ragazzo che replica “non lo so, mi piace tanto, ma lei è la mia ragione, il mio tutto”.

Le parole di Manu sciolgono Isabella che precisa: “anche io ho le mie insicurezze, vorrei che a volte anche lui non mi vedesse come la persona aggressiva, poi so che in alcuni atteggiamenti devo avere un tono più dolce e pacato, lui con me deve essere al sicuro, preferisco dargli le mie energie piuttosto che investirle su di me. Io ho bisogno di lui, ma penso che anche lui si appoggia tanto a me, ma vorrei che tu acquisissi più sicurezza in te stesso perchè vali”. Alla fine è il momento della fatidica domanda: “Isabella decidi di uscire da Temptation island da sola o con Manu?” con la ragazza che risponde “Con Manu, impariamo a capirci un pò di più”. Manu e Isabella escono insieme dal programma.

Isabella e Manu, i social non credono alla coppia?

Il falò di confronto di Isabella e Manu di Temptation Island 2023 ha diviso i social. “Sta roba doveva durare di più, un litigio del genere chissà quante altre volte lo hanno fatto. Lui non doveva andare al falò e andare avanti a sfogarsi e confrontarsi con gli altri. Non gli è servita a niente questa esperienza” – scrive un utente social che auspicava un epilogo finale differente. L’atteggiamento di Isabella però divide il pubblico con un utente che precisa: “non riesco a capire se lei sia veramente sincera o semplicemente abbia chiesto il falò solo per ripulirsi l’immagine da mamma cattiva”, ma c’è anche chi giudica male le sue parole “da quando spronare una persona vuol dire denigrare il suo portafoglio e fare battutine? Questa si sta arrampicando sugli specchi con la scusa degli sfoghi di lui, ecco perché ha chiamato il falò, per farlo tacere”.

La reazione di Manu che scoppia in piangere colpisce il pubblico. “Un uomo che piange e che si apre così in modo puro e pulito vale qualunque cosa di più al mondo” – scrive un utente a cui fa eco “Lei è la ragione di tutto”più di questo Manu che deve dimostrare di più”, ma c’è anche chi sottolinea le insicurezze del ragazzo: “Lui un eterno insicuro. Deve risolvere dei problemi interiori e amarsi di più”. La coppia però colpisce un utente che scrive “si” amano tanto e si vede, devono solo imparare a capirsi”, mentre c’è chi apprezza di tutto il falò solo la colonna sonora “unica cosa bella del confronto la canzone di Eros”.











