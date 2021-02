Isabella ed Elsa, nuove dame di Uomini e Donne/ Il web: “Eleganza fuori dal comune”

Volti nuovi nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Diversamente dalle scorse puntate, Maria De Filippi decide di cambiare non partendo da Gemma Galgani, ma dalla presentazione di due nuove signore. La prima a presentarsi è Isabella, un’elegante signora alta 183 cm che, con uno stile raffinato e inconfondibile, si è accomodata al centro dello studio per presentarsi ufficialmente. “Sono nata a Roma, ma da molti anni vivo a Ravenna dove lavoro. Ho una società con altre persone con cui lavoro da anni nel settore degli animali domestici. Sono divorziata, non ho figli e ho un cane”, ha detto Isabella che ha stregato il pubblico di Uomini e Donne. “La amo”, “Pazzesca Isabella, di un’eleganza fuori dal comune”, “Quanto è bella Isabella”, scrivono gli utenti su Instagram.

Elsa e la conoscenza con Gemma Galgani

La seconda dama che si presenta al parterre maschile del trono over di Uomini e Donne è Elsa, una signora di 72 anni, anche lei di Roma ma che per 23 anni ha vissuto a Torino. Tina Cipollari le chiede se abbia mai conosciuto Gemma Galgani e la signora conferma. “Ho conosciuto Gemma perchè all’epoca avevo una profumeria e lei era una mia cliente. Organizzava serate importanti per il teatro per cui lavorava. Poi l’ho persa di vista e l’ho seguita nel programma”, ha spiega Elsa che ha poi ringraziato Maria De Filippi e la redazione per la gentilezza e la devozione con cui lavorano e si rapportano a tutti.





