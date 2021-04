Isabella Falasconi, Giuseppe è il nuovo fidanzato/ “Grazie a Uomini e Donne e Maria”

Ricordate Isabella Falasconi? I fan storici di Uomini e Donne sicuramente non avranno dimenticato una delle dame più apprezzate degli scorsi anni. Era il 2015 quando Isabella incontrava nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi Mauro Donà. Dopo poco ebbe inizio una storia d’amore che li portò alcuni mesi dopo a decidere di partecipare a Temptation Island. Il loro percorso si conclude con un lieto fine: la coppia lascia il programma insieme ma i dubbi continuano a persistere. Così, poco tempo dopo, arriva la notizia della loro rottura. Nel 2017 la dama di Uomini e Donne, ormai fuori dal programma da un po’, ritrova l’amore grazie a Luigi, storia che, a quanto pare, è durata qualche anno ma che alla fine si è conclusa. Oggi Isabella annuncia di essere nuovamente innamorata e di un ex volto di Uomini e Donne.

Gemma Galgani come Madonna a Uomini e Donne/ Tina: "Ti fanno vincere per pietà..."

Isabella Falasconi presenta Giuseppe: “Grazie a Uomini e Donne!”

Con un post pubblicato su Instagram, Isabella Falasconi annuncia di essere innamorata: “Amare ed essere amati il vero senso della parola”, è la didascalia che affianca una foto in bianco e nero in cui abbraccia il suo nuovo fidanzato. “Non ricordavo che avessi incontrato una persona nel programma…”, scrive allora una follower, la dama spiega “lì ci siamo incrociati ma non aveva accettato di conoscermi”. Isabella aggiunge poi che si chiama Giuseppe e che dunque la scintilla è scoccata di recente anche se il primo incontro è arrivato a Uomini e Donne. È per questo che ringrazia Maria De Filippi e il programma.

Ida Platano come Jennifer Lopez a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: "Sei Romina Power?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella falasconi (@isabella_falasconi)

LEGGI ANCHE:

Isabella Ricci come Uma Thurman a Uomini e Donne/ Il web: "Pazzesca e originale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA