Isabella Ferrari/ “A Roma situazione vergognosa: la Raggi alzi le mani se…”

Isabella Ferrari senza filtri nella lunga intervista ai microfoni di Repubblica: l’attrice si è raccontata tra carriera e vita privata, non senza dichiarazioni forti. A partire dal rapporto con i suoi tre figli: «Cosa imparo da loro? Ho chiesto a mio figlio chi fossero Thegiornalisti. Mi confronto. Ho 55 anni e vedo Greta come un modello, è importante come il #MeToo. Stiamo lasciando ai ragazzi un porcile, mi piace come combattono per l’ambiente». E il volto de La grande bellezza ha fatto una riflessione sui social network: «Se mi esprimo sul tema su Instagram come minimo scrivono: “Fatti un viaggio con Greta”, c’è tanto odio nella rete. Non mi fa paura. Non abbiamo pensato abbastanza al pianeta, non ci siamo impegnati. Mi sento colpevole. Vogliamo dire com’è ridotta Roma?». E non mancano le stoccatine per la giunta guidata da Virginia Raggi…

ISABELLA FERRARI: “A ROMA SITUAZIONE VERGOGNOSA”

Isabella Ferrari infatti è tutt’altro che contenta della situazione della Capitale: «Andavi a Napoli e ti faceva male vederla così. C’è stata di recente? Un salotto. A Roma la situazione è vergognosa. Non ho nulla contro la Raggi, non m’interessa di Grillo e del Movimento 5 Stelle. Dico solo: “Sindaca, alza le mani se non sai governare la città”. Non siamo mai scesi a un livello così basso». L’attrice sarà tra le protagoniste di Baby 2, serie diretta da Andrea De Sica e Letizia Lamartire da domani su Netflix, ecco un suo commento ai microfoni di Repubblica: «L’anno scorso dicevo che in fondo questa madre mi era simpatica perché nessuno è perfetto, da genitore sbagli sempre. Mi faceva tenerezza che fosse sola. Quest’anno? E’ fragile, va bene, mal punto di vista morale non ci sto più».

