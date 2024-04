Isabella Ferrari e l’aborto: “Da giovane ho deciso di interrompere una gravidanza”/ Choc a Verissimo

Verissimo, Isabella Ferrari: “Ho avuto un aborto, con me c’era la mia mamma”

Ospite della puntata di oggi, sabato 20 aprile 2024, di Verissimo, Isabella Ferrari ha fatto una triste confessione sul suo passato: da giovanissima ha deciso di interrompere una gravidanza non desiderata e, ripercorrendo a distanza di anni quel dramma, ha confessato a Silvia Toffanin di aver avuto una grande fortuna, quella di aver avuto al suo fianco che l’ha accompagnata e sostenuta la madre, madre che adesso è venuta a mancare.

Con la voce rotta, Isabella Ferrari sull’aborto ha confessato: “Quando ho deciso di interrompere una gravidanza, con me c’era mia mamma. Ho condiviso questo momento con lei e anche se potrebbe sembrare innaturale che una madre ti accompagni in quella situazione, invece, penso che fosse qualcosa di rivoluzionario, anche rispetto alla cultura comune. Si parla sempre di aborto e per quello che ho vissuto e penso posso dire che è sempre una questione legata all’amore.”

Isabella Ferrari e l’aborto: “Avere un figlio non può essere un’imposizione”

E durante l’intervista a Verissimo, Isabella Ferrari sull’aborto e sulla scelta di abortire ha aggiunto una riflessione profonda: “Avere un figlio non può essere un’imposizione, a volte, ci sono problemi di violenza o miseria, insomma tante cose per cui non si può portare avanti una gravidanza. Quindi, io ragazzina incinta e mamma che mi accompagna rimane per me un’immagine di coraggio e amore”. E poi ancora ha confessato che il tema dell’aborto volontario è un tema importante e, considerando quanto viene strumentalizzato, parlarne apertamente è sempre un bene.

Di figli Isabella Ferrari, amati e voluti, negli anni successivi ne ha avuti tre Teresa, Giovanni e Nina e su parlando di loro a Silvia Toffanin ha confessato: "Io penso che lasciare ai figli la possibilità di sbagliare e di non essere perfetti sia importante in un mondo come quello odierno".











