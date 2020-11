Isabella Ferrari/ “Sono il sogno di una ragazza di provincia” (Verissimo)

Isabella Ferrari è tra gli ospiti di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grande successo da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. L’attrice è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dalla vita privata fino a quella professionale che l’hanno vista recentemente tornare su Netflix con la stagione finale di “Baby” e al cinema con la commedia “Sotto il cielo di Riccione” di Enrico Vanzina. Proprio sul film l’attrice dalla pagine di Io Donna ha precisato: “è un film leggero che, in questo momento, mi ha regalato una sorta di comfort. Mi è sembrata una delicatezza. Il mio questa volta è un piccolo ruolo, del resto sono passata dall’altra parte, non sono più una ragazza, stavolta interpreto un genitore. Ma entrambi i film sono romanzi di formazione in cui dei ragazzi in un’estate scoprono molto di se stessi”. Una carriera ricca di film e successi per la Ferrari che da Ponte dell’Olio, piccolo comune italiano della provincia di Piacenza, è arrivata a Roma con tanti sogni, molti dei quali realizzati. Oggi la sua vita è completamente cambiata, ma non nasconde che pur vivendo ai Parioli a Roma dentro è sempre rimasta la ragazza di provincia: “vivo a Roma, ai Parioli, un quartiere dove mi sento un po’ straniera. Mi piace molto, è come stare in una sorta di parco giochi, ma so che non sarò mai figlia di una metropoli. A Roma la luce è più bella che a Piacenza, c’è sempre il sole. Ma tutto quello che io sono è il sogno di una ragazza di provincia”.

Isabella Ferrari e la malattia: “sono andata due anni in quell’ospedale”

La vita di Isabella Ferrari non è stata solo fatta di gioie e successi. L’attrice, vero nome Isabella Fogliazza, dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato per la prima volta della malattia che l’ha colpita. “Succede che una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe” – comincia così il racconto della bellissima attrice italiana, che prosegue dicendo – “tutto è precipitato in fretta. Inizia il calvario delle visite e delle diagnosi. E le diagnosi si dimostrano sempre sbagliate, anche quelle fatte da medici e ospedali stranieri. Vado all’estero, mando il mio sangue per esami negli Stati Uniti. Poi arrivano i dolori accecanti, il cortisone”. La situazione degenera con un ricovero in un ospedale vicino casa a Roma dove incontra il medico che si rivelerà la sua fortuna. “Incontro il medico più importante per me. La diagnosi che fa non è per niente buona e suggerisce una terapia importante e pericolosa, qualcosa che poteva funzionare solo in una percentuale di casi. Io decido di non farla e parto per Pantelleria” – racconta l’attrice che grazie ai farmaci vive un’estate felice. Al suo ritorno a casa però la situazione degenera: viene nuovamente ricoverata in ospedale. “Ogni mattina, per due anni, sono andata in quell’ospedale” – racconta l’attrice che per fortuna è riuscita a vincere la malattia – “ho avuto tanta paura di vivere quando avevo vent’anni. E mi sono fatta venire pure gli esaurimenti con la depressione. La recente malattia, pero’, mi ha fatto capire che non devi avere paura di morire. Perché è la paura di vivere a fregarti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA