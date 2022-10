Isabella Garchio e Claudio Oliviero, padre e madre Gabriel Garko/ “Genitori stupendi”

Chi sono i genitori di Gabriel Garko (nato Dario Gabriel Oliviero), uno degli attori più conosciuti in Italia? Il sex symbol da non molto ha deciso di fare coming out e dichiarare la sua omosessualità, decisione molto importante per la sua vita. Questo pomeriggio Garko sarà ospite del salotto di Mara Venier nella puntata del 9 ottobre 2022 di ‘Domenica In’: un’occasione per raccontare un po’ della sua vita privata, della sua famiglia e della nuova esperienza come concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ (il format condotto da Milly Carlucci, in onda il sabato sera in prima serata su Rai Uno).

Gabriel Garko è sempre stato molto legato ai suoi genitori, Isabella Garchio e Claudio Oliviero. Una mamma e un papà “splendidi”, che lo hanno sempre supportato e aiutato, anche e soprattutto nel momento della sua dichiarata omosessualità. Schivi davanti alle telecamere, lasciavano che fosse il figlio a raccontare di loro. Rimanendo un passo indietro, però, non hanno mai fatto mancare il loro amore, anche quando le cose potevano non andare per il verso giusto. Un supporto che in famiglia non è mai mancato, grazie anche alle sorelle Nadia Sonia e Laura.

Genitori Gabriel Garko: il padre Claudio se n’è andato più di un anno fa

A proposito dei genitori di Gabriel Garko, bisogna precisare che il padre Claudio Oliviero era un pasticcere e si è purtroppo spento il 28 aprile 2021, a pochi mesi dal coming out del figlio. Claudio lottava contro una brutta malattia di cui Gabriel Garko non aveva quasi mai parlato, se non in una rapida dichiarazione, in cui affermava: “Mio padre non sta bene”. Due genitori che “non mi hanno mai giudicato per nessuna scelta che ho fatto”, aveva detto l’attore davanti alle telecamere di ‘Verissimo‘ alcuni mesi fa.

Una famiglia molto unita, quella costruita dai genitori di Gabriel Garko, Claudio Oliviero e Isabella Garchio, ai quali, soprattutto alla mamma, non piaceva troppo la vita da attore del figlio. Gabriel aveva salutato il padre con un post lungo e affettuoso su Instagram, ricevendo le condoglianze da buona parte del mondo dello spettacolo italiano. Oggi Gabriel partecipa a ‘Ballando con le stelle’ assieme alla ballerina Giada Lini: i due sono già molto legati e stanno ricevendo apprezzamenti sia dalla giuria del programma, sia dal pubblico da casa.











