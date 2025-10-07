Isabella lascia il trono over di Uomini e Donne dopo uno scontro con il cavaliere Christian: poi annuncia di aver conosciuto un'altra persona.

Isabella è stata una protagonista indiscussa della registrazione di Uomini e Donne del 6 ottobre 2025. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la registrazione ha preso il via proprio con Isabella che, nella scorsa registrazione, ha avuto un durissimo scontro con Christian, cavaliere del trono over con cui sono volate parole forti. Scontro che si è concluso anche con uno schiaffo da parte di Isabella che, nella registrazione di ieri, è tornata a confrontarsi con il cavaliere che ha spifferato un dialogo personale che ha avuto con Isabella.

Flavio Ubirti vicino al bacio con Nicole a Uomini e donne/ Tornano Martina e Denise

Il cavaliere si difende spiegando che la dama lo ha offeso e dalla sua parte si schierano sia Gianni Sperti che Tina Cipollari. Dopo il ceffone a Crhstian, poi, Mario Lenti va da Isabella in lacrime: la dama spiega che si aspettava che qualcuno, nella scorsa registrazione, si schierasse dalla sua parte e la difendesse.

Cristiana Anania, bacio con Jakub Bakkour a Uomini e Donne/ La tronista rompe il ghiaccio in esterna

Perché Isabella del trono over ha lasciato Uomini e donne

Il momento dedicato ad Isabella non finisce qui perché la dama regala anche un colpo di scena al pubblico di Uomini e Donne. Durante il momento del ballo, Mario Lenti chiede di poter ballare con la dama la quale, tuttavia, prima di accettare l’invito, decide di chiarire la natura del rapporto con il cavaliere: se Mario nutre un evidente interesse per Isabella, quest’ultima considera il cavaliere solo un amico non provando alcun trasporto fisico nei suoi confronti e non vedendo la possibilità di avere una storia in futuro.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 6 OTTOBRE 2025/ Isabella lascia il programma, bacio per Cristiana

Isabella, inoltre, aggiunge di aver rivisto una persona che non fa parte del programma e che le ha detto che la aspetta: la dama, così, ammette di provare un interesse per questa persona e annuncia di voler lasciare la trasmissione per poter dare una possibilità al rapporto con questa persona.