Isabella, mamma di Gabriel Garko: “Suo padre sarebbe fiero nel vederlo”/ Lui piange a Ballando con le stelle

Gabriel Garko, sorpresa dalla mamma Isabella: “Suo padre sarebbe fiero di lui”

Momento emozionante per Gabriel Garko nel corso della nuova puntata di Ballando con le stelle 2022. Nel filmato che anticipa l’arrivo in pista per la nuova esibizione vediamo l’attore chiamato in disparte perché c’è un video speciale per lui. Si tratta di un videomessaggio della mamma Isabella, che parla del figlio con parole di grande stima e affetto.

GABRIEL GARKO E GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE/ Giuria sorpresa "Fa cose impossibili con un solo braccio"

“Gabriel quando è nato era bellissimo. – esordisce la donna, ricordando i primi anni dell’attore e l’affetto che tutta la famiglia provava per lui – Mio marito era orgogliosissimo di mio figlio, poi gli era nato anche il maschio e per lui era una cosa pazzesca! Se l’avesse visto qui sarebbe stato l’uomo più felice del modo!” rivela ancora la donna nel videomessaggio.

GABRIEL GARKO E GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Stupisce anche con un braccio in meno: "Imbattibile"

Gabriel Garko commosso per le parole di mamma Isabella

Mamma Isabella fa commuovere Gabriel Garko che non trattiene le lacrime quando, per la prima volta, gli dice “Ti voglio bene”: “Lui lo sa quanto gli voglio bene. Ha un carattere fenomenale. – E racconta – La prima volta che l’ho visto al cinema è stata una cosa grande. […] Non si è mai montato la testa perché forse siamo di natura anche noi così. Io e suo padre gli abbiamo sempre detto di tenere i piedi per terra, di lavorare e lavorare bene. Lui è sempre stato così”. Isabella conclude dunque rivelando di sperare di vedere suo figlio vincere: “È davvero bravo”. Gabriel Garko, commosso, ringrazia per la bella sorpresa.

LEGGI ANCHE:

GABRIEL GARKO E GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Balla nonostante l'infortunio "Per rimanere in gara"

© RIPRODUZIONE RISERVATA