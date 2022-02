Isabella, moglie e figlia Vittorio Matteucci/ “Frollo? Incarna tutti i sentimenti”

Isabella, moglie e figlia di Vittorio Matteucci, il cantante e attore italiano che presta il volto al personaggio di Frollo in Notre Dame de Paris. Si conosce davvero pochissimo sulla vita privata di Vittorio Matteucci che diversi anni fa ha sposato la bellissima Isabella. Non è dato sapere altro, mentre tante sono le informazioni sul conto del cantante e attore italiano. Proprio dal sito ufficiale è possibile leggere una breve bio: “il mio luogo d’incontro ideale è il palcoscenico e lì ho piacere di presentarmi al mio pubblico, ma per coloro che vogliano sapere qualcosa di me, conoscere i miei appuntamenti, o semplicemente fare una visita, questo sito è un luogo aperto e pronto a crescere e ad evolversi. E’ il mio sito, ma è il nostro sito; potrete trovarvi notizie, appuntamenti e piccole testimonianze del mio lavoro. Buona navigazione, Vittorio”.

Ma non finisce qui, visto che Vittorio Matteucci si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico per la sua interpretazione del personaggio di Frollo nell’opera teatrale “Notre Dame de Paris”. Intervistato da iltelegrafolivorno.it ha rivelato: “tornare sul palco per me è un’emozione esagerata, pazzesca. Non vedo l’ora che inizi lo spettacolo: è la prima volta che mi esibisco a Livorno perché l’ultima volta Frollo fu impersonato da Marco Manca, elbano di Portoferraio. Poi è stato riproposto il cast storico ed eccomi qui!”.

Vittorio Matteucci, il Frollo di Notre Dame de Paris

Se la vita privata di Vittorio Matteucci è poco nota, tante sono le informazioni sul suo percorso artistico e professionale. L’artista, intervistato da iltelegrafolivorno.it parlando del grande successo di Notre Dame de Paris ha detto: “la cosa incredibile è che tutte le volte ci accorgiamo che la grande letteratura è di un’attualità spaventosa. Ci sono delle tematiche ancora irrisolte che fanno parte dell’uomo come il rapporto con dio, con il diverso e il potere. Quasimodo è la reincarnazione di queste tematiche, osteggiato proprio perché diverso e non capito. Ma i diversi sono anche i clandestini e volendo anche il prete innamorato, una battaglia che sta combattendo Papa Francesco. Insomma, ce n’è per tutti…”.

Infine parlando proprio del suo personaggio di Frollo ha sottolineato: “dopo quasi 20 anni ormai lo prendo in maniera diversa, il mio rapporto con il personaggio è più consapevole. Frollo è un essere umano tipico, a tratti reazionario. Pieno di passione, umanità ma anche cattiveria: incarna tutti i sentimenti all’ennesima potenza. Perde il cervello per la bella Esmeralda, ma è un amore carnale e non vero amore come vuol far intendere lui. Su di lui si affronta anche il problema del dogma della chiesa, “i preti innamorati””.



