Isabella Noventa, oggi sentenza Cassazione/ Condanna a 30 anni per fratelli Sorgato?

Giornata importante quella di oggi per quanto riguarda il caso relativo all’omicidio Isabella Noventa. Come ricorda il programma di Rai Uno, Storie Italiane, è attesa quest’oggi la decisione della Cassazione in merito agli imputati Freddy e Deborah Sorgato, accusati di aver ucciso Isabella Noventa, e di aver fatto poi sparire il corpo assieme a Manuela Cacco. In Appello i due imputati erano stati condannati a 30 anni di carcere, pena già “sentenziata” in primo grado, mentre Cacco era stata condannata a sedici anni di carcere. “Le prove sono schiaccianti, la difesa di Freddy Sorgato cerca difendere un indifendibile”, le parole di Paolo Noventa, fratello della vittima, come riferito da Fanpage e dalla trasmissione di Rai Uno, riferendosi al ricorso presentato dai legali degli imputati, che invece parlano della presenza di una “quarta persona” sulla scena del crimine.

ISABELLA NOVENTA, OGGI LA CASSAZIONE: LA RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI

Isabella Noventa è stata uccisa nella notte fra il 15 e il 16 gennaio del 2015 a Noventa Padovana, in provincia di Padova. La ricostruzione dell’accusa racconta di come Isabella sarebbe stata attirata in trappola nella villa di proprietà di Freddy Sorgato, invitandola a fare una serata insieme, e poi sarebbe stata uccisa dallo stesso ex fidanzato assieme alla sorella. Il movente, il fatto che la presenza della 55enne vittima nella vitta del Sorgato fosse ormai indesiderata. La sorella Deborah avrebbe colpito la vittima alla testa con un martello e poi l’avrebbe soffocata con un sacchetto di plastica in testa. I due fratelli avrebbero poi fatto sparire il cadavere assieme alla Cacco. La scomparsa di Isabella Noventa era venuta a galla solo diversi giorni dopo il suo effettivo omicidio, e Freddy Sorgato, intervistato sulla vicenda, aveva raccontato di aver passato una piacevole serata con l’ex, e di averla poi accompagnata a Padova. A supporto della tesi anche le riprese delle videocamere cittadine, ma in realtà si trattava di una messinscena: Manuela Cacco aveva vestito i panni di Deborah Sorgato, per provare ad eludere le telecamere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA