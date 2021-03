Isabella, nuova dama di Uomini e Donne/ Il web: “La sua eleganza asfalta Gemma”

Isabella, una delle ultime dame del parterre del trono over di Uomini e Donne che il pubblico ha conosciuto, per la sfilata dal tema “Scacco al re: sedotto e conquistato“ sceglie di presentarsi in passerella con un abito semplice e soprattutto non nero, senza alcuna trasparenza o pizzo. Una scelta molto diversa da quella delle dame che l’hanno preceduta in passerella e che non ha conquistato gli uomini del parterre maschile che non le hanno dato voti alti. Tuttavia, la signora Isabella motiva la sua scelta affermando di essere stanca del nero e dei drammi e di aver voluto mettere in risalto i colori evitando le trasparenze che considera non adatte alla sua età. Le parole di Isabella conquistano Tina Cipollari e soprattutto il web.

ISABELLA CONQUISTA IL PUBBLICO DI UOMINI E DONNE

“Sono stanca del nero, del dramma e delle trasparenze e obiettivamente non me le posso neanche più permettere. Preferisco una donna sorridente, accogliente e tranquillizzante perchè credo che molti uomini patiscano il troppo aggressivo e audace”, afferma Isabella dopo aver sfilato. Il web, attraverso una serie di twett, approva la scelta della signora dotata, come sottolinano molti utenti, di un’eleganza innata. “Isabella io ti amo. Sembri un personaggio della #AiYazawa. E con lei hai in comune anche lo stesso nome”, scrive una signora. E ancora: “L’eleganza di Isabella asfalta Gemma”, “Spero di invecchiare con la classe e l’eleganza di Isabella e non quella di Gemma perché davvero due pianeti diversi proprio!”, “La signora con l’abito scozzese che dice di aver scelto questo outfit perché a volte è tutto troppo, il tutto subito dopo Sabina”.

La signora con l’abito scozzese che dice di aver scelto questo outfit perché a volte è tutto troppo, il tutto subito dopo Sabina ✈✈✈✈✈✈✈ #uominiedonne — Dani 💚💙 (@Daniduedidue) March 16, 2021

Spero di invecchiare con la classe e l’eleganza di Isabella e non quella di Gemma perché davvero due pianeti diversi proprio! #uominiedonne — 🌼 𝕍𝕖𝕣𝕠𝕟𝕚𝕔𝕒🍒 (@Very86) March 16, 2021

L’eleganza di Isabella asfalta Gemma #uominiedonne — Chiara Andreoni (@Chiaraandy) March 16, 2021





