Tutto quello che c'è da sapere su Isabella Ragonese, attrice tra le protagoniste del film Yara in cui interpreta la pm Letizia Ruggeri.

Quando si parla di Isabella ragonese si pensa subito ad un talento unico, ma anche ad una delle donne del mondo dello spettacolo tra le più riservate. Appassionata di recitazione sin da giovanissima, decide di trasformare quella passione in un lavoro studiano e diplomandosi presso la scuola Teatès di Palermo, la sua città d’origine. Per inseguire i propri sogni, anche Isabella Ragonese, ad un certo punto della sua vita, ha dovuto lasciare la sua Sicilia per trasferirsi altrove ma riuscendo a concretizzare quelli che, fino a quel momento, erano solo sogni.

Oggi, invece, è una delle attrici più poliedriche riuscendo a recitare senza problemi al cinema, teatro e televisione. Anno dopo anno, film dopo film, riesce a creare una carriera straordinaria tenendo totalmente separata la sua vita privata da quella professionale. Sono pochissime, infatti, le informazioni sulla sua vita sentimentale se non che ha avuto una relazione con Samuel, pseudonimo di Samuel Umberto Romano, frontman dei Subsonica. Ad oggi, tuttavia, della sua vita privata non si sa nulla e nessuno sa se nella sua vita ci sia o meno un fidanzato.

Isabella Ragonese e il ruolo di Letizia Ruggeri nel film Yara

Isabella Ragonese ha interpretato tanti ruoli nel corso della sua carriera ed uno dei più complessi è stato quello della PM Letizia Ruggeri nel film Yara, in onda oggi 23 giugno 2025, in prima serata su canale 5. L’attrice, nel film di Marco Tullio Giordana interpreta il pm che condusse le indagini sulla morte della 13enne Yara Gambirasio. Un personaggio difficile a cui l’attrice si è avvicinata in punta di piedi cercando di tirare fuori non solo la professionalità del personaggio, ma anche la sua umanità.

“Non ho voluto incontrare Letizia, ho deciso di inventarla, di seguire la storia immaginando quello che avrei provato io. E magicamente mi sono avvicinata a lei. Dopo aver visto il film, mi ha telefonato per dirmi quanto si fosse riconosciuta, persino nel modo in cui mangiavo un panino: mi ha fatto un piacere enorme. È ciò che mi fa innamorare ogni giorno di più di questo lavoro, il potere del mestiere dell’attore. Allestiamo in fondo una grande bugia, eppure: eccola là, la verità”, ha detto in un’intervista rilasciata ai microfoni di Elle.

