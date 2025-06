Chi è Isabella Ragonese, che interpreta il Pm Letizia Ruggeri nel film Yara? Ora sembra essere single, ma in passato è stata con Samuel dei Subsonica

Stasera andrà in onda il film Yara che andrà a dissetare tutti coloro che chiedono costantemente prodotti che hanno a che fare con le tragedie che vanno a comporre la cronaca nera d’Italia. Basti pensare al successo di Belve Crime giunto inaspettato dato che poteva essere un passo falso della giornalista/conduttrice. Tra gli attori del film sul fatto di cronaca nera figura Isabella Ragonese.

Una delle attrici più brave del panorama italiano, se si sa tutto sulla sua carriera, lo stesso non si può dire della sua vita privata a cui tiene moltissimo. Si sa soltanto che non ha figli e che è stata legata dal punto di vista sentimentale a Samuel, frontman dei Subsonica. Ora pare essere single.

Isabella Ragonese nel film Yara: il suo ruolo è quello del Pm Letizia Ruggeri

Ebbene sì, Isabella Ragonese ha avuto una storia con il frontman dei Subsonica mentre oggi non si sa nulla della sua sfera sentimentale, segno che tiene molto alla sua vita privata. In una sua vecchia intervista aveva sentenziato che “l’amore per tutta la vita sia per pochi eletti” e che bisogna essere degli artisti dell’amore per rimanere a galla con la stessa persona per tutta la vita.

Stasera andrà in onda su Canale5 il film Yara (regia di Marco Tullio Giordana) appunto sul caso Gambirasio che ha fatto parlare tutte le televisioni d’Italia. L’attrice interpreta il PM Letizia Ruggeri e divide la scena con il collega Alessio Boni. L’appuntamento, quindi, è alle 21.30 dopo la consueta puntata di Paperissima Sprint.