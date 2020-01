Isabella Ragonese/ Nuovo fidanzato dopo Samuel? Per ora… (Da noi.. a ruota libera)

Ancora una volta grandi ospiti nel talk show della domenica di Rai 1 Da noi.. a ruota libera. Francesca Fialdini ospita Isabella Ragonese, attrice italiana, protagonista nella fiction Rai “La guerra è finita”, ha all’attivo nella sua carriera ben 23 film e di recente si è raccontata in un’intervista rilasciata a lacittadisalerno.it. La Ragonese, che recita dall’età dei 16 anni, parla di ruoli difficili che le sono capitati nel corso degli anni e precisa che “C’è una grande eterogeneità nei miei film, sono curiosa, sono film tutti diversi e ho fatto ruoli e donne diverse, con stili e registri diversi.” Per la Ragone s’altronde “La difficoltà e durezza è una cosa che c’è sempre, o comunque ci si dovrebbe sempre mettere in difficoltà, perché è un modo per essere onesti e far vedere il lavoro che fai. È una condizione in cui mi metto sempre.”

Isabella Ragonese è fidanzata? Lontana dal gossip dopo Samuel

Della vita privata, Isabella Ragonese non ama parlarne. Ciò che sappiamo è che l’attrice è la storica ex di Samuel Romano, cantante dei Subsonica che quest’anno abbiamo visto anche nei panni di giudice nella nuova edizione di X Factor. Non sappiamo però se ad oggi nel suo cuore ci sia un’altra persona. Al momento ciò di cui preferisce parlare è proprio la carriera e la sua grande passione per la recitazione e per i film. “Sono onnivora, vedo qualsiasi tipo di cinema, un film bello può essere di qualsiasi genere. – ha infatti ammesso l’attrice – Amo i film italiani, il cinema francese, registi americani. Sicuramente la mia passione non è nata vedendo un cinema particolare.” Così ha concluso “Mantengo sempre un giudizio da spettatrice, mi emozionano e coinvolgono, non ne faccio mai un dato tecnico.”

