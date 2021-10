Isabella Ricci choc: “Ho avuto un tumore e fatto la chemio”/ A Uomini e Donne…

Isabella Ricci, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, si è lasciata andare ad una confessione molto privata. La dama del trono over è sempre stata molto riservata, ma per la prima volta ha parlato di una battaglia affrontata in passato. “Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito. Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”, ha raccontato la dama.

Isabella Ricci ha anche commentato le ultime situazioni avvenute in studio, soffermandosi anche sulle recenti discussioni con Gianni Sperti che, ultimamente, l’ha criticata. “Ciò che accade nello studio altro non è che uno spaccato del mondo, di cose che possono accadere anche fuori e quindi non mi toccano particolarmente. Le cose che dicono non mi toccano assolutamente. Ciò che mi infastidisce il più delle volte sono le parole di Gianni, ma più che altro perché non sono in linea con quello che penso: prima parlava totalmente a mio favore e adesso mi dà sempre contro”.

Isabella Ricci: “Mi piacerebbe conoscere Giorgio Manetti”

Isabella Ricci sogna di trovare l’amore e spera di poter trovare ancora una persona con cui condividere le sue giornate e le sue passioni. Finora, le conoscenze non si sono concluse con il lieto fine, ma la dama del trono over non demorde. Al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, inoltre, confessa che le piacerebbe conoscere Giorgio Manetti.

“Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia, visto che per tre anni ho seguito le sue vicissitudini e mi rivedo in lui in alcuni aspetti: ricordo che Gianni da un certo momento in poi del suo percorso aveva cominciato ad andargli contro… magari Giorgio potrebbe darmi qualche consiglio su come gestire la situazione”, ha ammesso la dama.

