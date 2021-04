Isabella Ricci come Uma Thurman a Uomini e Donne/ Il web: “Pazzesca e originale”

Isabella Ricci non delude le aspettative del pubblico di Uomini e Donne durante la sfilata femminile dal tema “come una star”. Se Gemma Galgani si è presentata sulla passerella come Madonna in Like a virgin, Isabella ha stupito tutti portando nello studio di Uomini e Donne la sensualità di Uma Thurman in Pulp fiction. con un pantalone scuro, una camicia bianca e una parrucca con il caschetto nero, Isabella ha incantato il parterre del programma di Maria De Filippi, ma soprattutto il popolo del web, sempre più innamorato della sua eleganza e raffinatezza. La dama, infatti, ha ricevuto una vera e propria standing ovation su Twitter con gli utenti che si sono complimentati con lei sia per la scelta dell’outfit che per l’atteggiamento. “Pazzesca e originalissima. La amo“, scrive una signora su Twitter ricevendo i like di altri utenti.

Isabella Ricci conquista Gianni Sperti e Tina Cipollari

La sfilata di Isabella Ricci ha conquistato anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. La bionda opinionista, in collegamento, si è complimentata con Isabella che ha poi ricevuto l’approvazione anche di Gianni Sperti. “Sei stata bravissima e stai benissimo con questa parrucca”, ha detto l’opinionista. “I miei capelli erano così”, ha svelato la dama che riceve bei voti che, tuttavia, non bastano per farle ottenere la vittoria. Tra tutte le nuove dame del trono over di Uomini e Donne, Isabella è sicuramente una delle preferite del pubblico. La Ricci aveva incuriosito i telespettatori sin dalla presentazione e, puntata dopo puntata, ha confermato l’ottima impressione che aveva dato.

