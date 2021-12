Isabella Ricci, dedica al fidanzato Fabio Mantovani dopo Uomini e Donne/ “Amore mio…”

Isabella Ricci non nasconde la propria felicità. Dopo aver conosciuto Fabio Mantovani, ha deciso di lasciare la trasmissione con lui per vivere la storia lontana dallo studio del dating show di canale 5. Una scelta che rende serena e felice l’ex dama che, sui social, sta condividendo i primi momenti d’amore con Fabio. Subito dopo la scelta, sul proprio profilo Instagram, Isabella ha pubblicato la prima foto di coppia scrivendo: “Mi ritengo fortunata perché in pochi mesi ho trovato la persona adatta a me. Fabio ha una grande personalità, è intelligente e ha alle sue spalle tanta esperienza di vita. Abbiamo molte affinità. Riesce a farmi sorridere e stare bene. Insieme non ci annoiamo mai”, ha scritto Isabella sempre più sicura della scelta fatta.

Per consolidare il loro rapporto, Isabella e Fabio che hanno già fatto le presentazioni in famiglia come avevano raccontato nello studio di Uomini e Donne, la coppia si è concessa un viaggio a Valencia condividendo i momenti di gioia che sta vivendo.

Isabella Ricci e la dedica a Fabio Mantovani da Valencia

Primo viaggio d’amore per Isabella Ricci e Fabio Mantovani che, approfittando delle festività natalizie, si sono concessi un soggiorno a Valencia. Dalla città spagnola, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne sta condividendo foto e video sfoggiando tutta la propria gioia, ma anche mostrando ai followers la bellezza di Valencia.

Tra una foto e un video della città iberica, Isabella, tra le storie di Instagram, ha dedicato anche delle dolci parole all’uomo che, in poco tempo, è riuscito a conquistarla. “Amore mio, sono felice di averti incontrato”, ha scritto Isabella mostrando il lato più dolce e romantico del proprio carattere.

