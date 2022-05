Isabella Ricci e Fabio Mantovani?/ Oggi il ritorno a Uomini e Donne?

Isabella Ricci e Fabio Mantovani ospiti a Uomini e donne

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 6 maggio, in studio, è tornata una delle coppie più amate dal pubblico ovvero quella formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Il momento fatidico potrebbe arrivare nel corso della puntata in onda oggi. Dopo la parte dedicata quasi totalmente ad Ida Platano, nel corso della puntata di oggi, Maria De Filippi si occuperà anche delle altre dame e degli altri cavalieri, ma tra un protagonista e l’altro, potrebbe arrivare il momento di vedere il ritorno in studio di Isabella e Fabio.

La coppia si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne. Dopo averla vista in tv, Fabio ha chiamato la redazione del programma di Maria De Filippi e, dopo un solo appuntamento, tra i due è scattata la scintilla. Fabio e Isabella, infatti, si sono frequentati e innamorati fino a lasciare insieme la trasmissione.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani verso il matrimonio

Sempre più uniti e innamorati, Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono pronti a sposarsi. Dopo aver annunciato il matrimonio sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, la coppia annuncerà l’importante novità anche nello studio della trasmissione dove tutto è cominciato. La coppia sarà accolta da tutti i protagonisti, in primis da Gianni Sperti e Tina Cipollari, felici di vedere una coppia nata all’interno del programma coronare il sogno d’amore.

Ad ascoltare il racconto di Isabella e Fabio ci sarà anche Gemma Galgani che, pur sognando da tempo di poter vivere una vera e propria favola d’amore, continua a cercare il suo principe azzurro che non è ancora arrivato.

