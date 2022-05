Isabella Ricci e Fabio Mantovani/ Ospiti a Uomini e Donne per le nozze?

Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano a Uomini e Donne

Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano a Uomini e donne per annunciare il matrimonio. La coppia è stata ospite di una delle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi, ma non si sa se quel momento sarà trasmesso nel corso della puntata in onda oggi. Isabella e Fabio hanno lasciato la trasmissione pochi mesi fa, ma sono diventati praticamente inseparabili. Sempre più uniti e innamorati, Fabio e Isabella hanno deciso di convolare a nozze. Il fatidico sì dovrebbe arrivare a fine maggio e, nello studio di Uomini e Donne, condivideranno la loro felicità con tutto il pubblico che ha amato la loro storia sin dall’inizio.

Ad accoglierli, naturalmente, ci sarà non solo Maria De Filippi, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. La bionda opinionista che ha sempre supportato Isabella, approfitterà della presenza della dama per lanciare una frecciatina a Gemma Galgani?

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: tanti invitati tra i i protagonisti di Uomini e Donne?

Diversamente da Gemma Galgani che sta ancora aspettando il suo grande amore, Isabella Ricci l’ha trovato in Fabio Mantovani con cui ha deciso di convolare a nozze. Sin da quando è uscita dal programma, Isabella è entrata nella vita di Fabio accolta con entusiasmo anche dai figli del cavaliere. Al matrimonio di Isabella e Fabio ci saranno anche invitati tra le dame e i cavalieri di Uomini e Donne?

In attesa di capire se la puntata con Isabella e Fabio ospiti sarà quella in onda tra poco, i fan del programma di Maria De Filippi attendono curiosi di scoprire la reazione di Gemma Galgani di fronte al grande annuncio della coppia.

