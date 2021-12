Isabella Ricci “Gemma Galgani? Copione visto e stravisto”/ “Ida e Diego? Lei sbaglia”

Isabella Ricci di Uomini e Donne contro Gemma Galgani: “Passa di amore in amore”

Isabella Ricci ha lasciato Uomini e Donne insieme a Fabio nella puntata andata in onda ieri, 14 dicembre. La dama, che nonostante la permanenza nello studio di soli pochi mesi è diventata una grande protagonista, ha poi rilasciato un’intervista a Mondo Tv 24, condotta da Lorenzo Pugnaloni, in cui ha commentato non solo la sua ‘rivale’ Gemma Galgani ma anche la fine della storia tra Ida Platano e Diego Tavani.

Partendo proprio dalla prima citata, Isabella commenta le sue ultime passioni amorose con piglio molto critico: “A me sembra totalmente ridicolo. Passa di amore in amore. La seguo dal 2015 e ogni volta mi viene da sorridere. Dopo aver pianto per Costabile 15 giorni prima, se è vera c’è da mettersi le mani nei capelli. Mi sembra un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e stravisto. Evidentemente funziona così e c’è gradimento del pubblico.”

Isabella Ricci critica Ida Platano: “Non perdona niente”

Isabella Ricci ha un’idea ben precisa anche sulla storia nata e poi bruscamente finita tra Ida Platano e Diego Tavani a Uomini e Donne. “Io non credo alle storie che nascono sulle lacrime, e non sono convinta sul non perdono. – ha ammesso l’ex dama nel corso dell’intervista, aggiungendo che – Lui ha fatto una stupidaggine, ma la cosa che non funziona per me è questa chiusura cesoria di Ida che non perdona niente. Trova l’amore della sua vita, ci fa una notte d’amore stupenda, dopo lui fa una stupidaggine e basta, zero possibilità nella vita.” E ha concluso: “Diego è un personaggio che è piaciuto. Sono convinta della sua buona fede.”

