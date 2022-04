Isabella Ricci: “Gemma Galgani? Si fa castelli dopo un bacio”/ “A Uomini e Donne…”

Isabella Ricci e la rivalità con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Tra poche settimane, Isabella Ricci, una delle dame del trono over che ha trovato il grande amore a Uomini e Donne, convolerà a nozze con Fabio Mantovani, il cavaliere che, dopo averla vista in tv, ha deciso di corteggiarla riuscendo a conquistare il suo cuore. Dopo aver lasciato la trasmissione, Isabella e Fabio non si sono più staccati. L’uno è entrato completamente nella vita dell’altra e provando un amore profondo hanno deciso di sposarsi. L’ex dama e l’ex cavaliere si sposeranno Pescantina, il paese in provincia di Verona dove vive Fabio. Alla cerimonia parteciperanno parenti e amici, in primis i figli dell’ex cavaliere che hanno accolto con gioia Isabella.

Diversamente da Gemma Galgani che è ancora alla ricerca dell’amore, Isabella ha trovato ciò che cercava e per il quale aveva deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi. Prima di pronunciare il fatidico sì, la Ricci ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo in cui ha parlato anche di Gemma.

Isabella Ricci attacca Gemma Galgani

Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo, Isabella Ricci non ha risparmiato critiche a Gemma Galgani che, sebbene partecipi alla trasmissione dalla prima stagione, non è ancora riuscita a trovare un uomo con cui vivere una storia lontano dalle telecamere. Ricordando le varie delusioni vissute dalla dama di Torino, infatti, Isabella non ha dubbi: “Dopo il primo bacio lei si costruisce castelli tutti suoi”.

Poi ha aggiunto: “Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma. Lei cerca l’amore da anni e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata”. La Galgani replicherà alla Ricci?

